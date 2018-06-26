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Сирия сообщила о ракетной атаке со стороны Израиля

Две израильские ракеты упали в районе международного аэропорта Дамаска в ночь на 26 июня. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Руководитель сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман заявил AFP, что «израильские ракеты ударили по складам оружия», которые использовались ливанским шиитским движением «Хезболла» и находились близ аэропорта. По его словам, цели были поражены, сирийские ПВО не смогли перехватить ракеты.

Израиль ранее сообщал о растущем иранском военном присутствии в соседней Сирии, которое он воспринимает как угрозу своей безопасности. На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на чиновника администрации США передавал, что Израиль стоял за атакой на Сирию недалеко от границы с Ираком. Шиитские ополченцы сообщали о 22 погибших военных, поддерживавшихся Ираном, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявлял, что число погибших достигало 52.

В мае израильские самолеты ВВС атаковали десятки иранских объектов в Сирии, включая иранские разведывательные объекты, военные лагеря и склады оружия, напоминает Haaretz. Издание называло это самой мощной атакой Израиля в Сирии за последние десятилетия.

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