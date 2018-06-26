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МИД назвал выделяемую Россией сумму денег для палестинских беженцев

Россия предоставит Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) $10 млн в период 2017–2021 гг., сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на заседании спецкомитета Генассамблеи ООН.

«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации предусмотрено выделение в 2017–2021 гг. $10 млн, – сказал Вершинин (цитаты по "Интерфаксу"). – $4 млн из этой суммы уже поступило в распоряжение БАПОРа». По информации замминистра, в 2013 и 2015 гг. Россия выделила агентству по $2 млн.

Россия «высоко оценивает роль БАПОРа в облегчении положения палестинских беженцев» и знает «о тех трудностях, с которыми сталкивается агентство, не в последнюю очередь в контексте внешнеполитической линии американской администрации на ближневосточном направлении», заявил Вершинин.

Ранее власти США объявили о сокращении выплат БАПОРу. По данным агентства, в результате этого оно недосчиталось около $300 млн.

Генассамблея ООН учредила БАПОР в 1949 г. Агентство оказывает помощь в области образования и здравоохранения примерно 5 млн палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

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