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Путин дал 15 поручений по итогам прямой линии

Президент Владимир Путин утвердил перечень из 15 поручений по итогам прямой линии, прошедшей 7 июня. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Путин, в частности, поручил правительству при участии «Дом.рф» завершить строительство жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.

Президент также распорядился подготовить поправки в законодательство, которые позволят субсидировать выдачу ипотечных кредитов под 6% семьям с четырьмя и более детьми. Правительство, администрация Кремля и органы исполнительной власти субъектов России должны также проанализировать ситуацию с оплатой труда бюджетников и принять меры, чтобы не допустить ее снижения. На снижение зарплаты Путину жаловался один из дозвонившихся на прямую линию учителей.

От Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Путин потребовал отслеживать цены на авиационное топливо и авиабилеты, чтобы не допустить их «необоснованного роста».

Ведомства также должны до 20 декабря представить предложения, позволяющие по упрощенной схеме выдавать российское гражданство специалистам из-за рубежа, «профессионализм которых востребован российской экономикой». Путин рекомендовал региональным властям помочь обустроиться в России людям, переселившимся в Ростовскую область из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Прямая линия с президентом в этом году длилась 4 часа 20 минут. Всего к Путину поступило более 2 млн обращений. Президент во время общения с россиянами ответил на 73 вопроса.

Самые необычные вопросы Путину на прямой линии