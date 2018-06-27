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Белый дом усилил охрану Сары Сандерс после инцидента в ресторане

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс будет охранять Секретная служба США (USSS), сообщает CNN со ссылкой на два источника. Они не уточнили, как долго будут действовать усиленные меры безопасности. USSS отказалась отвечать на вопросы CNN: «В целях безопасности Секретная служба не комментирует свои защитные операции». Сандерс была недоступна для оперативного комментария.

Об усилении охраны пресс-секретаря Белого дома также сообщил корреспондент NBC News Петер Александер. «Секретная служба будет охранять пресс-секретаря Сару Сандерс у нее дома, на временной основе, рассказал сотрудник правоохранительных органов», – написал Александер в Twitter.

Информация об усилении охраны Сандерс появилась после инцидента в ресторане Red Hen в Лексингтоне. На прошлой неделе пресс-секретарь рассказала, что ее выгнали из ресторана из-за того, что она работает на президента Дональда Трампа.

Как пояснила владелица ресторана Стефани Уилкинсон, она приняла решение выпроводить Сандерс из-за недовольства сотрудников заведения. Хозяйка объяснила это тем, что ее подчиненные выступают против запрета Трампа на службу в армии для трансгендеров. По словам ресторатора, некоторые сотрудники Red Hen являются геями. Кроме того, повара возмущены миграционной политикой президента США, из-за которой дети оказались оторваны от родителей.

«Я объяснила ей, что у ресторана есть определенные стандарты, такие как честность, сострадание и сотрудничество», – рассказала Уилкинсон. После этого хозяйка попросила Сандерс уйти. По словам Уилкинсон, пресс-секретарь отреагировала спокойно – забрала свои вещи и ушла.

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