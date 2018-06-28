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Reuters сообщил о получении Манафортом кредита от Дерипаски на $10 млн

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выдавал кредит на $10 млн компании, подконтрольной экс-руководителю предвыборного штаба президента США Полу Манафорту и его супруге, сообщает Reuters со ссылкой на заявление агента ФБР, приложенное к судебным документам.

Выданный кредит агент ФБР обнаружил, изучая налоговые декларации компании. Эта находка послужила аргументом в обвинительном заключении спецпрокурора США по России Роберта Мюллера в адрес Манафорта. Он является фигурантом дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г.

В судебных документах также уточняется, что Дерипаска оказывал финансовую поддержку консалтинговым проектам Манафорта на Украине в 2005-2006 гг.

Весной 2017 г. агентство Associated Press сообщало, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн. Агентство утверждало, что целью контракта было продвижение интересов российского президента Владимира Путина. Агентство также писало, что деловые отношения Дерипаски и Манафорта длились как минимум до 2009 г., а последний получил около $40 млн. Дерипаска в ответ подал в суд на Associated Press, обвинив агентство в клевете. Окружной суд США отклонил иск, так как по американскому законодательству при подаче иска о клевете российскому бизнесмену необходимо было доказать, что информагентство публиковало заведомо ложную информацию. Дерипаска подал апелляцию, но затем отказался от судебного разбирательства и отозвал жалобу.

В 2017 г. Манафорт сообщал, что с 2012 по 2014 г. его компания заработала на услугах украинским пророссийским партиям более $17 млн.

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