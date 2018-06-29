Политика

Новости

СМИ назвали имя устроившего стрельбу в редакции Capital Gazette

Нападение на редакцию Capital Gazette в Мэрилэнде устроил 38-летний местный житель Джаррод Рамос. Об этом сообщают NBC и CBS со ссылкой на свои источники, а также сайт подвергшейся нападению газеты. 28 июня неизвестный пришел в редакцию с дробовиком и дымовыми шашками и открыл огонь по ее сотрудникам. По данным полиции, в результате 5 человек погибли, еще двое пострадали.

«Этот человек был готов стрелять в людей. Он планировал причинить вред», - заявил на пресс-конференции начальник окружной полиции Билл Крампф. Имя подозреваемого он не назвал, но уточнил, что мужчина выискивал своих жертв.

«У нападавшего была своеобразная вендетта по отношению к газете Capital, и у него были специфические цели», - отметил представитель полиции Райан Фрашур.

Как отмечается на сайте Capital Gazette, в 2012 г. Рамос подал иск против ее обозревателя Эрика Хартли, а также бывшего редактора и издателя Томаса Марквардта. У Рамоса были претензии к статье, в которой говорилось о расследовании против него уголовного дела о домогательстве, но суд в рассмотрении иска отказал.