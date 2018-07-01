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Девять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в Айдахо

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в жилом комплексе города Бойсе американского штата Айдахо. После нападения были госпитализированы девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

В этом районе города проживают преимущественно беженцы, отмечает агентство.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 20.46 субботы по местному времени (5.46 воскресенья мск). Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили пострадавших на стоянке жилого комплекса. Свидетели рассказали, что нападавший скрылся с места преступления.

Позже полиции удалось задержать 30-летнего подозреваемого. Пока не установлено, что побудило его совершить нападение. Никаких провокаций со стороны пострадавших не было, отметил представитель полиции. О личности подозреваемого пока ничего не сообщается.

Следователи ищут нож, который использовался при нападении. По данным полиции, подозреваемый выбросил его, когда пытался скрыться с места преступления.