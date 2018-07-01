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Рядом с авиабазой Хмеймим сбили дроны неизвестного происхождения

У российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили дроны неизвестной принадлежности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя базы. Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки дронов нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали несколько малоразмерных летательных аппаратов 24 апреля и 22 мая.

Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.

Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

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