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Захвативший заложницу в магазине мужчина объяснил свои действия

Мужчина, который удерживал сотрудницу магазина «Дикси» в Москве, объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого опубликовал Следственный комитет России.

Мужчина сообщил, что его зовут Александр Хуторянин и он зашел в магазин, убегая от преследователей – «активистов, которые меня в лесу били». «У меня в лесу остались сумка и документы. Активисты меня гоняли. Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается», – объяснил подозреваемый.

На вопрос следователя о причинах поступка мужчина сказал: «Выхода не было». Он также заявил, что хотел «избавиться от алкогольной зависимости адреналином».

По словам Хуторянина, он никогда не употреблял наркотики, но страдает от алкогольной зависимости.

Мужчина в первой половине дня в воскресенье ворвался в магазин «Дикси» на Большой Академической улице в Москве и захватил в заложники сотрудницу супермаркета. Силовики провели штурм магазина и освободили девушку, которая получила незначительные травмы и была госпитализирована.

Московский главк СКР возбудил уголовное дело по статье «захват заложника» (ст. 206 УК РФ). Следователи сообщили, что подозреваемый ранее был судим за имущественный преступления. В момент нападения он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.