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Советник Трампа рассказал о своем разговоре с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент России Владимир Путин не смогли прийти к единому мнению относительно ситуации на Украине. Об этом рассказал Болтон в эфире канала CBS. «Мы согласились в том, что не согласны», – сказал советник.

Ранее президент Дональд Трамп ответил на вопрос о том, признают ли США Крым российским. «Посмотрим», – сказал он. Трамп снова обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России. «Президент Обама позволил этому произойти», – сказал Трамп.

Президент США заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуации в Сирии и на Украине, а также возможное вмешательство России в выборы в США.

В четверг Кремль и Белый дом одновременно объявили, что полноформатная встреча президентов двух стран состоится 16 июля в столице Финляндии. По сообщениям СМИ, в числе возможных мест проведения встречи рассматривалась также Вена.

Детали первой встречи Путина и Трампа