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Путин поздравил российскую футбольную команду с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин смотрел футбольный матч сборной России со сборной Испании в трансляции и позвонил тренеру сборной Станиславу Черчесову сразу после победы и выхода в 1/4 финала. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал «Интерфакс».

Пресс-секретарь напомнил, что президент не смог лично присутствовать на матче в Лужниках из-за напряженного графика. «Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной <...> Как и вся страна, Владимир Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших», - сказал Песков.

По его словам, «еще до матча, в районе полудня, президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты».

«Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит», - передал Песков.

«Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», - сообщил пресс-секретарь. «Путин сказал, что главное в спорте - это результат и этот результат - победный для нашей сборной», - добавил он.

Футболисты сборной России в воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом. Сборная России впервые в истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

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