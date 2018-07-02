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Кандидат левой коалиции лидирует на президентских выборах в Мексике

На президентских выборах в Мексике, прошедших 1 июля, лидирует кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты четырех опросов на выходе с избирательных участков. Все они фиксируют более чем 20%-ное превосходство Обрадора над соперниками.

По данным Parametria, Обрадор набрал от 53 до 59% голосов, Instituto Consulta Mitofsky дает ему 43–49%, газета El Financiero – 49%, Бюро стратегических коммуникаций – 43,2%, указывает Globo. Его ближайший соперник – представитель коалиции «Вперед, ради Мексики» Рикардо Анайя получает чуть более 22%.

В Мексике нет второго тура выборов. Победу Обрадора уже признали как его политические конкуренты, так и ряд мировых лидеров. Президент США Дональд Трамп поздравил Обрадора с тем, что он становится «следующим президентом Мексики», и выразил надежду на сотрудничество с ним. «Нужно многое сделать, что принесет пользу как США, так и Мексике!» – заявил Трамп.

Президент Боливии Эво Моралес уверен, что правительство Обрадора «напишет новую страницу в истории латиноамериканского достоинства и суверенитета».