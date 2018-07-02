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Путин присвоил частям армии имена украинских городов

Президент Владимир Путин присвоил нескольким частям российской армии названия украинских городов. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

РБК отмечает, что названия украинских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны. Так, почетное имя «гвардейский Львовский» получил 6-й танковый полк российской армии, «гвардейский Житомирско-Берлинский» – 68-й танковый полк, «гвардейский Нежинский» – 163-й танковый полк.

Путин также присвоил почетные наименования и другим полкам и дивизиям. «Присвоить 381-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский Варшавский" и впредь именовать его: 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк», – указывается в одном из документов.

Наименование «Верхнеднепровский» присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия получила наименование «гвардейская Витебско-Новгородская», 163-й танковый полк стал гвардейским Нежинским, 6-й танковый полк – гвардейским Львовским, 102-й мотострелковый полк – Слонимско-Померанским, 68-й танковый полк – гвардейским Житомирско-Берлинским.

Почетные наименования полкам и дивизиям присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу», говорится в указе.

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