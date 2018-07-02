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Песков предостерег от оптимистичных оценок отношений России и США

Говорить о потеплении российско-американских отношений пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте не будем спешить и говорить о потеплениях. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплениях пока говорить рано», – указал Песков.

«Пока надо все-таки обсудить, наверное, и провести ревизию тех разногласий и тех раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях», – отметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Президент США заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуации в Сирии и на Украине, а также возможное вмешательство России в выборы в США. На прошлой неделе Путин встретился с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

С 30 июня по 5 июля Москву и Санкт-Петербург посещает американская делегация, состоящая из членов обеих палат конгресса. У американских парламентариев запланированы встречи с их российскими коллегами и другими официальными лицами.

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