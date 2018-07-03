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Глава МВД Германии останется в правительстве Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр МВД Хорст Зеехофер, заявлявший о намерении уйти в отставку из-за несогласия с миграционной политикой главы кабинета, достигли компромисса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Зеехофера вечером 2 июля по итогам переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и возглавляемым им Христианско-социальным союзом (ХСС).

Зеехофер рассказал о соглашении с Меркель, которое позволит предотвратить «нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии». Меркель также указала на достигнутый сторонами «хороший компромисс». Речь идет о создании в Германии транзитных центров для беженцев, в которых на короткие сроки смогут размещаться мигранты, зарегистрированные в других странах ЕС. В этом Меркель увидела сохранение духа партнерства с Евросоюзом. Мигранты из тех стран, с которыми у Германии и других стран ЕС нет соглашения о возвращении беженцев, не смогут пересечь границу ФРГ.

Уход Зеехофера мог спровоцировать распад правящей коалиции и правительственный кризис в Германии. Ранее представленная в бундестаге партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в Конституционный суд, поскольку сочла, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право парламентариев участвовать в решении этого вопроса.