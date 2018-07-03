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Песков отказался комментировать слова Болтона о войсках Ирана в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить, обсуждал ли советник президента США Джон Болтон во время встречи с президентом Владимиром Путиным вопрос вывода иранских войск из Сирии.

«Мы сообщили все, что полагали необходимым сообщить по итогам встречи [Путина] с Болтоном. Больше нам добавить нечего в данный момент», – сказал Песков.

Ранее Болтон в интервью CBS News рассказал, что Путин и президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи могут договориться о выводе иранских войск из Сирии и о посредничестве России в этом вопросе.

Российский президент и его американский коллега встретятся 16 июля в Хельсинки. Трамп заявлял, что намерен обсудить с Путиным ситуации в Сирии и на Украине, а также возможное вмешательство России в выборы в США. С Болтоном Путин встречался в Москве на прошлой неделе.

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