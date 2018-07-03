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Пенсионерам Москвы и Подмосковья разрешили бесплатно ездить на электричках

Все пенсионеры Москвы и Московской области получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что решение поможет пенсионерам в том числе отказаться от поездок на личных автомобилях. «Возможно, это несколько уменьшит количество пробок на дорогах», – предположил градоначальник.

Бесплатным проездом на пригородных электричках Московской области пенсионеры смогут воспользоваться с 1 августа. Право бесплатно пользоваться электричками получат также почетные доноры СССР, России и Москвы, законные представители детей-инвалидов, отмечается в сообщении.

Всего право на бесплатный проезд получат 2,8 млн человек, среди них 1,6 млн москвичей. Соответствующее решение приняли Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев после многочисленных обращений, говорится в сообщении.

Собянин отметил, что пригородные электрички превратились в неотъемлемую часть транспортной системы города. Он добавил, что сегодня поездки в Подмосковье не отличаются от поездок на метро. Поэтому, по мнению мэра Москвы, «будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно».

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