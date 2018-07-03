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Скворцова предсказала небольшое подорожание лекарств

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предсказала небольшое подорожание лекарств в случае введения криптозащиты. Об этом министр рассказала в Госдуме во время «парламентского часа».

По словам Скворцовой, эксперимент «идет по тем правилам, которые устанавливались год назад» - когда Минздрав прогнозировал повышение цен на 30-55 коп. за упаковку. «Наши расчеты, действительно, не учитывали тот новый механизм, который сейчас обсуждается и рассматривается правительством, - по дополнительной криптозащите кодов, для того чтобы можно было этой системе существовать не только онлайн, но и офлайн», - сказала Скворцова.

«По предварительным расчетам, большого удорожания это тоже не даст», - отметила министр, обещав «в рабочем порядке все расчеты показать».

Сейчас в России действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix; полностью он должен заработать с начала 2019 г. Вначале планируется промаркировать самые дорогие препараты и постепенно переходить к более дешевым. Внедрение криптошифрования для маркировки лекарств предусмотрено моделью системы маркировки, утвержденной правительством. По ней код маркировки состоит из двух частей: идентификации и проверки с использованием криптографии. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - готов обеспечить требуемый уровень криптографической защиты, говорит его представитель.

ЦРПТ принадлежит структурам USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. Он обещал ставить маркировщики криптозащиты на производственные линии за свой счет.

Маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот, становится обязательной с 1 января 2020 г. При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно и охватит до 1000 производителей, до 2500 оптовых организаций, до 350 000 медицинских организаций, пунктов выдачи и аптек.