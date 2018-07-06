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NHK сообщил о казни основателя «Аум Синрике»

В Японии повешен основатель религиозной секты «Аум Синрике» Секо Асахара (настоящее имя – Тидзуо Мацумото). Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на свои источники. В России секта объявлена террористической организацией, деятельность которой запрещена.

«Аум Синрике» стала печально известна на весь мир распылением нервно-паралитического газа зарин в метро Токио в утренний час пик в марте 1995 г. Тогда 13 человек погибли, около 6500 – пострадали.

Сегодня же приведен в исполнение смертный приговор бывшему военному министру «Аум Синрике» Киехидэ Хаякаве. Он руководил строительством завода по производству зарина, который использовался при химатаке на метро Токио. Телеканал отмечает, что всего на 6 июля запланированы 7 казней бывших руководителей секты. Следствие по делу «Аум Синрике» длилось 20 лет. За это время к смертной были приговорены 13 членов секты, включая Асахару.

Религиозной корпорацией «Аум Синрике» стала в 1989 г. В нее входило 30 000-50 000 человек, в том числе более 10 000 – в России, до запрета организации.