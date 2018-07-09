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«Коммерсантъ» узнал о передаче Вашингтону российского проекта заявления Путина и Трампа

Проект совместного заявления по итогам встречи 16 июля в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был передан Москвой Белому дому. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в американской администрации. Двухстраничный документ сейчас рассматривается в Вашингтоне. В нем речь идет о важности диалога между лидерами России и США, а также дипломатами, военными и спецслужбами двух, о развитии экономических связей, а также о продвижении контактов между людьми.

Вашингтон готов принять документ за основу, говорят собеседники издания, но настаивают на том, чтобы в нем или хотя бы на уровне устного заявления была отражена озабоченность Белого дома по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 г.». Белый дом хотел бы услышать гарантии того, что «впредь такого не повторится». Кремль вмешательство Москвы в выборы американского президента отрицает.

Совместное заявление может стать единственным документом по итогам первого российско-американского саммита с участием Путина и Трампа, две предыдущие встречи которых проходили в рамках других форумов. Помощник российского президента Юрий Ушаков считает, что оно «обрисует дальнейшие шаги сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене». Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил изданию, что «сам факт проведения встречи может считаться достижением».

Изначально в качестве возможного места встречи Путина и Трампа рассматривалась Вена, но высокопоставленные представители американской администрации настояли на переносе саммита в Хельсинки. Один из собеседников издания настаивает, что причиной этого стал ответ Австрии, не ставшей высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Еще двое настиивают, что в Хельсинки легче обеспечивать безопасность лидеров.