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«Коммерсантъ» узнал о передаче Вашингтону российского проекта заявления Путина и Трампа

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Проект совместного заявления по итогам встречи 16 июля в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был передан Москвой Белому дому. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в американской администрации. Двухстраничный документ сейчас рассматривается в Вашингтоне. В нем речь идет о важности диалога между лидерами России и США, а также дипломатами, военными и спецслужбами двух, о развитии экономических связей, а также о продвижении контактов между людьми.

Вашингтон готов принять документ за основу, говорят собеседники издания, но настаивают на том, чтобы в нем или хотя бы на уровне устного заявления была отражена озабоченность Белого дома по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 г.». Белый дом хотел бы услышать гарантии того, что «впредь такого не повторится». Кремль вмешательство Москвы в выборы американского президента отрицает.

Совместное заявление может стать единственным документом по итогам первого российско-американского саммита с участием Путина и Трампа, две предыдущие встречи которых проходили в рамках других форумов. Помощник российского президента Юрий Ушаков считает, что оно «обрисует дальнейшие шаги сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене». Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил изданию, что «сам факт проведения встречи может считаться достижением».

Изначально в качестве возможного места встречи Путина и Трампа рассматривалась Вена, но высокопоставленные представители американской администрации настояли на переносе саммита в Хельсинки. Один из собеседников издания настаивает, что причиной этого стал ответ Австрии, не ставшей высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Еще двое настиивают, что в Хельсинки легче обеспечивать безопасность лидеров.

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Недвижимость
Новости

РБК сообщил о смене партнеров Дерипаски по девелоперскому бизнесу

Ведомости
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Владельцем 9% ООО «Главстрой-инвест», входящем в строительное подразделение «Базового элемента» Олега Дерипаски, стал Юрий Чечихин. Структура Дерипаски владеет 90,9% в проекте, пишет РБК со ссылкой на изменение в данных ЕГРЮЛ от 4 июля. Бенефициары 0,1% фирмы являются два физлица.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный называл Юрия Чечихина мужем Жанны Золотовой — дочери директора Росгвардии Виктора Золотова. Ранее Чечихин вместе с сыном Золотова Романом продюсировал несколько фильмов, в том числе сериал «Воротилы» и картину «Обстоятельства». ИНН нового совладельца «Главстрой-инвеста» совпадает с ИНН владельца продюсерских компаний, включая ООО «Фестивали и кино», принадлежавшему на паритетных началах Чечихину и Золотову. С 2009 по 2011 гг. Чечихин был гендиректором газеты «Известия».

«Главстрой-инвесту» принадлежит 100% компании «Главстрой-СПб», которая ведет строительство двух жилых комплексов в Петербурге и одного в Московской области. По данным единой информационной системы жилищного строительства, компания получила разрешения на строительство 521 000 кв. м жилой недвижимости.

В совет директоров «Главстрой-СПб» Чечихин входил еще в ноябре 2017 г. В отчете о выпуске облигацией компании он был указан в должности заместителя гендиректора центра энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС».

До начала 2018 г. совладельцами «Главстрой-СПб» были давние партнеры Дерипаски по девелоперскому бизнесу – совладельцы «Русской аквакультуры» Максим Воробьев и Михаил Кенин. Они еще в 2009 г. они приобрели 25% «Главстрой-СПб», но теперь отношения к ней не имеют, заверил издание близкий к руководству компании источник. Сейчас Воробьев и Кенин ведут девелоперский бизнес под брендом «Самолет».

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Финансы
Новости

Возбуждено уголовное дело о хищениях из банка «Таатта»

Ведомости
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Правохранительные органы Якутии возбудили уголовное дело по факту хищений средств из банка «Таатта» в особо крупном размере. Об этом говорится в заявлении прокуратуры республики. Дело возбуждено по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере), в его рамках проводятся следственные мероприятия.

Банк проводил «схемные» операции и сделки для искусственного поддержания размера капитала, что в итоге привело к приостановке выдачи денежных средств клиентам, уточнили в якутской прокуратуре. По данным прокурорской проверки «совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы Московского филиала банка», - говорится в сообщении.

Сумма хищений из банка «Таатта» составила около 4 млрд руб. Об этом сообщает портал News.Ykt.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

5 июля Центробанк отозвал лицензию у занимавшего 220 место в банковской системе России банка «Таатта». Регулятор указывал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Об этом ЦБ собирался проинформировать правоохранительные органы.

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Стиль жизни
Новости

Жюри Букеровской премии назвало лучший за последние полвека роман

Ведомости
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Премия «Золотой букер» присуждена канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Лучшую работу из числа лауреатов Букеровской премии по литературе за 50 лет ее существования накануне выбрало жюри.

В шорт-лист «Золотого букера», отобранный еще в конце мая, вошли «В свободном государстве» Видиадхара Найпола как представитель литературы 1970-х гг., «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли – 80-х, «Английский пациент» - 90-х, «Волчий зал» Хиллари Мантел – 2000-х, «Линкольн в Бардо» Джорджа Макрума – 2010 х.

Букеровскую премию за «Английского пациента» Майкл Ондатже получил в 1992 г. В 1996 году по нему был снята одноименная кинокартина, получивший 12 Оскаров, в том числе за лучший фильм, мужскую и женскую роли, а также за лучший адаптированный сценарий.

В 1993 г. жюри Букеровской премии выбирало лучшего автора из всех предыдущих лауреатов за последние 25 лет. Тогда премию «Букер Букеров» получил британец Салман Рушди за книгу «Дети полуночи».

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Политика
Новости

Скотленд-Ярд сообщил о первой жертве «Новичка»

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Отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» 44-летняя Дон Стерджесс умерла вечером 8 июля. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Ее гибель расследуется как убийство, расследование ведут представители контртеррористических подразделений и около 100 детективов. Следствие запланировало вскрытие, но время еще не определено.

В больницу Солсбери Стерджесс была доставлена из своего дома в Эймсбери, где ее обнаружили в бессознательном состоянии 30 июня примерно в 10.15 по местному времени. Позже, около в 15.30, скорая помощь приехала по тому же адресу к 45-летнему мужчине, Чарльзу Роули. Он остается в больнице, сообщил помощник комиссара Нейл Басу.

«Эта страшная новость только усилила нашу решимость выявлять и привлекать к ответственности человека или лиц, ответственных за то, что я могу назвать возмутительным, безрассудным и варварским актом», - приводятся слова Баса в сообщении. Семья погибшей, у которой осталось трое детей, попросила СМИ не беспокоить ее в это сложное время.

Изначально врачи полагали, что имеют дело с последствиями приема некачественных наркотиков, но у пострадавших были те же симптомы, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, найденных в начале марта в Солсберри, также в бессознательном состоянии. Эксперты тренировочного центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности в Портон-Дауне подтвердили, что пострадавшие подверглись воздействию того же вещества, что и Скрипали - «Новичка».

Детективы намерены выяснить, как именно было совершено отравление. Ранее сообщалось, что Стерджесс и Роули подверглись воздействию вещества «после того, как взяли в руки зараженный предмет». Расследование отравления Скрипалей полиция увязывает с очередным инцидентом применения «Новичка», но подчеркивает важность беспристрастного расследования.

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Политика
Новости

В аэропорту Варшавы 14 человек пострадали при утечке химикатов

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Четырнадцать сотрудников аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве пострадали при утечке токсичного вещества, которая произошла в главном грузовом терминале. Об этом сообщает государственная пожарная служба Польши.

Пресс-секретарь воздушных ворот Хуберт Войчеховский уточнил, что все пострадавшие направлены в больницу под наблюдение врачей. Он добавил, что пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль.

«Утечка не повлекла за собой никакой угрозы для пассажиров и не повлияла на работу аэропорта», - заметил Войчеховский. Он подчеркнул, что ситуация под контролем ответственных служб.

По предварительной информации, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Утечка, предположительно, произошла из одной из них. На месте работает специализированная группа химического и экологического надзора.

Вещество фенилацетонитрил (цианистый бензил) используется в фармацевтической промышленности для синтеза лекарств. При горении производит яд — синильную (цианистоводородную) кислоту.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

На поверхность из пещеры в Таиланде подняли первых детей

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Спасатели вывели на поверхность первые две группы детей из четырех, заблокированных в пещере в таиландской провинции Чианграй. Об этом сообщает BBC. Сейчас спасенные дети находятся в полевом госпитале, расположенном у входа в пещеру. Они проходят медицинское обследование.

Ранее в районе пещеры на севере Таиланда спасатели начали спасательную операцию. Предполагалось, что первых детей из пещеры выведут к 21.00 по местному времени (17.00 мск). Местные власти предупреждали, что спасательная операция может занять несколько дней. В общей сложности аквалангистам предстоит вывести на поверхность 12 подростков и их тренера.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, уточнял, что дети смогут выбраться из пещеры, лишь проплыв сквозь туннели с водой. При этом, по его словам, они психологически к этому готовы.

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде 23 июня. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин назвал российских футболистов героями после матча с Хорватией

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Президент Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, российский лидер считает их героями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что президент смотрел матч. «(Путин) смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» - рассказал Песков. Он добавил, что Путин пригласил футболистов вместе с тренером на обсуждение итогов соревнований.

Кроме того, президент позвонил тренеру российской сборной Станиславу Черчесову дважды 7 июля: пожелал успехов перед игрой и после матча отметил красивую игру команды. Песков отметил, что российские власти желают успехов тем, кто прошел дальше в чемпионате.

Тренер российской сборной подтвердил звонки Путина с поддержкой команды. «После игры к нам в раздевалку зашел премьер-министр Дмитрий Медведев, успокаивал, желал успеха. Владимир Владимирович Путин звонил днем, сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой», - приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Сборная России 7 июля уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:2. Хорватская команда одержала победу в серии послематчевых пенальти. Присутствовавший на матче премьер-министр Дмитрий Медведев выразил восхищение игрой российских футболистов. В своем Instagram председатель правительства поблагодарил российскую сборную за игру на ЧМ-2018.

Слезы после матча России и Хорватии

Политика
Новости

Спасатели начали операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде

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В Таиланде началась операция по спасению школьников и их тренера, заблокированных наводнением в подземной пещере. Об этом сообщает Bangkok Post. Издание отмечает, что первого ребенка спасатели планируют вывести к вечеру 8 июля.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, подтвердил, что первого спасенного планируется вывести из пещеры к 21.00 по местному времени (17.00 мск). Согласно плану, мальчики смогут выбраться из пещеры, лишь проплыв сквозь туннели с водой. При этом, по его словам, они психологически к этому готовы.

По словам источника издания, школьников разделят на четыре группы. В первую войдут четыре человека, в оставшиеся - по три. Каждого школьника будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры планируют эвакуировать их тренера. В операции, по информации телеканала Sky News, участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландских ВМС «морские котики».

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров. Мальчиков и тренера нашли примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда вошли.

Политика
Новости

The Guardian узнала об 11 встречах спонсора Brexit с российским послом

Ведомости
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Самый крупный спонсор кампании по выходу Великобритании из Евросоюза Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, встречи проходили перед референдумом и в течение двух месяцев после него. Документы, предоставленные газете изданием The Observer, свидетельствуют о том, что российское посольство направило предпринимателю еще четыре приглашения, но непонятно, принял ли он их.

Газета напоминает, что в течение последних лет Бэнкс заявлял, что виделся с российским послом лишь раз во время «ланча с выпивкой». Позже The Observer узнала, что встречи проходили неоднократно.

The Guardian указывает, что средства на кампанию Brexit могли привлекаться посредством сделки по продаже доли российской фирмы «Алроса» американским инвесторам, что помогло выручить $813 млн в российский бюджет. Cделка состоялась через несколько дней после референдума в июне 2016 г.

Бэнкс владеет страховой компанией GoSkippy. В 2014 г. он пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов партии Ukip, поддерживающей выход Великобритании из ЕС. Вскоре бизнесмен сблизился с лидером партии Найджелом Фараджем и принял участие во встрече с Дональдом Трампом в 2016 г.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

Стиль жизни
Новости

Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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Сборная Англии обыграла команду Швеции на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0 и вышла в полуфинал.

Мячи в ворота шведов забили защитник Гарри Магуайр и полузащитник Деле Алли на 30-й и 59-й минутах. Футболисты сборной Швеции создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их так и не смогли. Матч проходил на стадионе в Самаре.

Англия не могла пробиться в полуфинал мирового футбольного первенства на протяжении 28 лет.

Теперь в полуфинале англичане встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 июля с победителем игры между сборными России и Хорватии, которая состоится в субботу в Сочи.

Слезы чемпионата мира по футболу

Политика
Новости

КНДР назвала «грабительскими» требования США по ядерному разоружению

Ведомости
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Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США о денуклеаризации, которая была обозначена американской стороной в ходе переговоров на этой неделе. Об этом говорится в заявлении неназванного представителя министерства иностранных дел КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

Заявление появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян. Американский чиновник должен был договориться о деталях реализации договоренностей о ядерном разоружении КНДР, которые были достигнуты северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на встрече 12 июня в Сингапуре.

«Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР – США, и мы решим, как мы будем их реализовывать, – говорится в заявлении. – США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации <...>, которые противоречат духу саммита».

Северокорейская сторона называет переговоры «действительно разочаровывающими».

По итогам встречи с Трампом 12 июня Ким Чен Ын подтвердил планы полной денуклеаризации Корейского полуострова, однако о конкретных сроках стороны не договорились.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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