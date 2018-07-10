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Порошенко призвал «опечатать» российско-украинскую границу

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль «должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией». Об этом он заявил по итогам саммита Украина-ЕС на пресс-конференции с участием председателя Евросовета Дональда Туска и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Порошенко уточнил, что единственным способом изменить ситуацию в регионе ему представляется «опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений». Также украинский президент выразил благодарность Евросоюзу за то, что он «укрепил свою роль в качестве гаранта суверенитета и территориальной целостности» Украины за годы конфликта с Россией. Он отметил, что ценит решение ЕС о продлении санкций против России.

В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разграничения Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Госдепартамент США и власти Украины выступили за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Российский МИД указывал на то, что Москва готова обсуждать ввод миротворцев в Донбасс только в контексте минских договоренностей: сначала провести амнистию, затем ввести в действие закон об особом статусе региона и закрепить эти положения в украинской конституции, и только после этого провести выборы.

В феврале этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что Россия «минимум не против» размещения международного контингента в Донбассе, однако только при условии договоренностей с непризнанными республиками.