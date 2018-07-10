Трамп назвал «глупыми» авторов советов не звонить Путину
Президент США Дональд Трамп скептически воспринял советы чиновников Белого дома отказаться от звонков российскому лидеру Владимиру Путину в марте 2018 г. Об этом в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля вспоминает The New York Times. Те, кто давал такие советы, – «глупые люди», сказал Трамп Путину по телефону после того как вопреки рекомендациям представителей Белого дома поздравил российского президента с победой на выборах.
После звонка Путину Трамп объяснял в своем твиттере, что и его предшественник Барак Обама тоже звонил российскому президенту, чтобы поздравить его с победой на выборах. «А Fake News Media впали в безумие, они хотели, чтобы я устроил ему (Путину – ред.) разнос. Но это неправильно! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – писал он. Также Трамп отмечал, что Москва может помочь Вашингтону «разрешить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с подступающей гонкой вооружений».
Консервативные круги в США опасаются экспромтов Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки. В преддверии европейского турне американского лидера The Heritage Foundation опубликовал своеобразную памятку переговорных позиций для Трампа. «Россия – агрессор, Украина – жертва. Крым принадлежит Украине. НАТО и американские войска в Европе служат нашим национальным интересам. Европейцы должны платить больше за безопасность. Список достижений Путина показывает, что ему нельзя доверять», - говорится в списке экспертных советов.