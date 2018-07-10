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Трамп назвал «глупыми» авторов советов не звонить Путину

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Президент США Дональд Трамп скептически воспринял советы чиновников Белого дома отказаться от звонков российскому лидеру Владимиру Путину в марте 2018 г. Об этом в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля вспоминает The New York Times. Те, кто давал такие советы, – «глупые люди», сказал Трамп Путину по телефону после того как вопреки рекомендациям представителей Белого дома поздравил российского президента с победой на выборах.

После звонка Путину Трамп объяснял в своем твиттере, что и его предшественник Барак Обама тоже звонил российскому президенту, чтобы поздравить его с победой на выборах. «А Fake News Media впали в безумие, они хотели, чтобы я устроил ему (Путину – ред.) разнос. Но это неправильно! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – писал он. Также Трамп отмечал, что Москва может помочь Вашингтону «разрешить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с подступающей гонкой вооружений».

Консервативные круги в США опасаются экспромтов Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки. В преддверии европейского турне американского лидера The Heritage Foundation опубликовал своеобразную памятку переговорных позиций для Трампа. «Россия – агрессор, Украина – жертва. Крым принадлежит Украине. НАТО и американские войска в Европе служат нашим национальным интересам. Европейцы должны платить больше за безопасность. Список достижений Путина показывает, что ему нельзя доверять», - говорится в списке экспертных советов.

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Следователь рассказал об угрозах потерпевшим при пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
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Коллеги руководителя тушения пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина оказывали давление на потерпевших, заявил руководитель следственной группы Рустам Габдулин на заседании суда, где рассматривается ходатайство об аресте пожарного.

«При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших», – сказал Габдулин (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, у здания суда собрались порядка 20 человек, которые оскорбляли и угрожали потерпевших. «Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога", – рассказал Габдулин. – Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми».

Кроме того, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. «В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление», – заключил Габдулин.

Бурсину предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в «Зимней вишне».

Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева. Им предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Кроме того, по обвинению в халатности арестован начальник пожарного караула Сергей Генин. По версии следствия, он проигнорировал слова одного из очевидцев пожара о коротком пути к кинозалам на четвертом этаже торгового центра, где оказались заблокированы люди.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых – дети.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Менеджмент
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HeadHunter зафиксировал остановку роста зарплат в частном секторе

Ведомости
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Частные компании Москвы и Санкт-Петербурга перестали увеличивать зарплаты своим сотрудникам в первой половине 2018 г. Таковы выводы рекрутинговой компании HeadHunter, на обзор которой обратил внимание РБК.

В частном секторе Москвы доходы работников в первом полугодии 2018 г. не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области они сократились на 2%. «Главное изменение связано с небольшим ростом зарплат в регионах при нулевой динамике в Москве и Санкт-Петербурге, что нетипично для рынка», – отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Дадина. Это может свидетельствовать о продолжающемся послекризисном оживлении в регионах и стабилизации в центре.

Максимальный прирост зарплат в первой половине 2018 г. отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе – 13%, в Центральном и Северо-Западном он составил по 7%, в Сибирском – 6%, в Приволжском – 5%, в Южном – 4%.

Наибольший прирост зарплат проявился в сфере непищевых (5%) и пищевых (3,9%) товаров народного потребления, недвижимости (3,4%), а также на химпроизводстве и в рознице (по 3,3%), отмечается в обзоре. Зарплаты в IT-отрасли, входящей в топ самых высокооплачиваемых (81 300 руб.), сократились на 0,4%, в гостинично-ресторанном бизнесе – на 3,4%.

Номинальные зарплаты россиян в январе – мае 2018 г. увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные – на 9%, следует из предварительных оценок Росстата. Минэкономразвития прогнозирует номинальный рост зарплат по итогам 2018 г. на уровне 9%, реальный – 6,3%. Такие темпы роста связаны с повышением зарплат бюджетников, которые не учитывались в обзоре HeadHunter.

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Политика
Новости

Северная Корея отказалась от совместной работы с США над планом денуклеаризации

Ведомости
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Руководство КНДР отказалось от создания совместной с США рабочей группы по выработке путей денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Kyodo News. Это произошло из-за разницы в подходах к решению проблемы. В результате по итогам двухдневных переговоров 6-7 июля с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем госсекретарь США Майкл Помпео создал департамент по денуклеаризации Северной Кореи лишь в рамках своего ведомства.

Помпео не удалось побеседовать с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя встреча была анонсирована Вашингтоном. Через несколько часов после завершения переговоров Помпео и Чхоля северокорейский МИД обвинил США в «одностороннем и гангстерском запросе на денуклеаризацию». Представитель внешнеполитического ведомства КНДР заявлял также, что состоявшиеся переговоры привели стороны к «опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой». США настаивают на полной денуклеаризации в сжатые сроки, Пхеньян выступает за постепенный прогресс.

Обязательства КНДР по денуклеаризации были зафиксированы в декларации по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 12 июня. В ответ США обязались гарантировать Пхеньяну безопасность.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о проекте подводной железной дороги на Сахалин

Ведомости
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Железная дорога с материковой части России на Сахалин, оцененная в 540 млрд руб., может пройти через тоннель под проливом Невельского. Такой вариант заложен в техзадании, которое РЖД разработала для строительства железнодорожного перехода. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Техзадание описывает строительство железной дороги из Селихина в Хабаровском крае до Ныша на Сахалине через пролив Невельского. Строительство планируется начать в 2021 году. В документе предложены два варианта строительства дороги – по мосту или через тоннель. В обоих случаях рассматривается строительство однопутного перехода. Тоннель в отличие от моста предполагается электрифицировать. Максимальная скорость движения по подводной магистрали должна составить 80 км/ч. По мосту планируется организовать движение на тепловозной тяге. Пассажирские перевозки предусмотрены лишь на десятый год эксплуатации, не более одной пары поездов в сутки. Объем грузовых перевозок со временем предполагается увеличить с первоначальных 9,2 млн тонн до 36,9 млн тонн.

Также в техзадании предлагается оценить возможности для создания переходов и через пролив Лаперуза, то есть с Сахалина в Японию, на Хоккайдо.

Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости

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Политика
Новости

Порошенко призвал «опечатать» российско-украинскую границу

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль «должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией». Об этом он заявил по итогам саммита Украина-ЕС на пресс-конференции с участием председателя Евросовета Дональда Туска и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Порошенко уточнил, что единственным способом изменить ситуацию в регионе ему представляется «опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений». Также украинский президент выразил благодарность Евросоюзу за то, что он «укрепил свою роль в качестве гаранта суверенитета и территориальной целостности» Украины за годы конфликта с Россией. Он отметил, что ценит решение ЕС о продлении санкций против России.

В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разграничения Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Госдепартамент США и власти Украины выступили за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Российский МИД указывал на то, что Москва готова обсуждать ввод миротворцев в Донбасс только в контексте минских договоренностей: сначала провести амнистию, затем ввести в действие закон об особом статусе региона и закрепить эти положения в украинской конституции, и только после этого провести выборы.

В феврале этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что Россия «минимум не против» размещения международного контингента в Донбассе, однако только при условии договоренностей с непризнанными республиками.

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Политика
Новости

Тереза Мэй назначила нового министра иностранных дел Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министром иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сообщает The Guardian. «Королева Елизавета II была рада одобрить назначение Джереми Ханта министром иностранных дел Великобритании», – говорится в заявлении канцелярии премьера.

С сентября 2012 г. Хант был министром здравоохранения Великобритании, с мая 2010 г. по сентябрь 2012 г. – министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

В понедельник, 9 июля, Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел из-за несогласия с планом выхода Великобритании из ЕС, одобренным правительством под руководством Мэй. Позднее он написал ей письмо, в котором объяснил причины своего ухода. Джонсон выступал за более «жесткий» вариант Brexit. По его словам, выбранный Мэй политический курс приведет страну к «полубрекситу».

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Стиль жизни
Новости

FIFA оштрафовала помощника тренера сборной Хорватии на $15 000

Ведомости
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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал помощника тренера хорватской сборной Огнена Вукоевича на $15 000 за видеоролик в интернете, выложенный после матча с Россией.

Штраф составил 15 000 швейцарских франков (1 франк равен приблизительно $1). Вукоевичу вынесено предупреждение за «неспортивное поведение». Принимая решение, комитет FIFA обратил внимание на то, что помощник тренера и Федерация футбола Хорватии извинились за инцидент. Сейчас Вукоевич отстранен от работы со сборной.

Защитник сборной Хорватии Вида, забивший гол в матче против России, после игры записал с Вукоевичем видео. На нем они говорят: «Слава Украине! Эта победа для «Динамо» и Украины. Хорватия, вперед!». Видео было выложено в Instagram Вукоевича.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о новых увольнениях в «Интер РАО»

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В «Интер РАО» начинается новая волна увольнений, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В ближайшее время компанию могут покинуть два топ-менеджера: член правления Ильнар Мирсияпов, а также гендиректор «Интер РАО – управление электрогенерацией» Тимур Липатов.

По информации источников издания, Липатов может возглавить компанию «Силовые машины» Алексея Мордашова. У Липатова 9 июля был последний день в должности гендиректора «Интер РАО – управление электрогенерацией», на время передачи дел он станет советником руководителя «Интер РАО» Бориса Ковальчука. В свою очередь гендиректором «Интер РАО – Управление электрогенерацией» станет советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев. В «Силовые машины» Липатов переходит по приглашению Мордашова, уточняет издание.

Новое место работы Мирсияпова источники «Коммерсанта» не называют, однако не исключают, что он может перейти в одно из федеральных ведомств. В «Интер РАО» не комментируют данную информацию.

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Финансы
Новости

Суд заочно арестовал бывшего председателя совета директоров банка «Советский»

Ведомости
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Мосгорсуд заочно арестовал бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд заочно избрал в отношении Митрушина меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве», – рассказали в суде.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время Митрушина объявят в международный розыск. По его словам, следственный департамент МВД подозревает Митрушина в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Банк «Советский» проходил санацию три раза. В 2015 г. его финансовым оздоровлением занялся бывший на тот момент под контролем АСВ «Российский капитал». Потом санацией «Советского» занялся Татфондбанк, но через несколько месяцев финансовые проблемы начались уже у него самого, и ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале 2018 г. ЦБ объявил, что забирает банк в ФКБС.

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Политика
Новости

Борис Джонсон рассказал о причинах ухода в письме Терезе Мэй

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Борис Джонсон, подавший в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании, написал письмо британскому премьеру Терезе Мэй. В нем он назвал причины, по которым решил уйти в отставку. Полный текст письма приводит BBC.

Основной причиной ухода Джонсон назвал осознание того, что в правительстве не поддерживают его позицию по Brexit. «В пятницу я признал, что у меня слишком мало сторонников, чтобы рассчитывать на победу, и поздравил Вас с тем, что Вы хотя бы смогли достичь решения кабинета министров о направлении дальнейшего движения. Как я сказал тогда, для правительства «время пения настало». Проблема в том, что за уикенд мне так и не удалось выдавить из себя хоть слово этой песни. Наш принцип - коллективная ответственность. Поскольку совесть не позволяет мне поддержать упомянутые предложения, я заключил, что, к несчастью, должен уйти», - говорится в письме.

Джонсон считает, что идея Brexit «умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе», а выбранный Мэй курс свидетельствует о том, что Великобритания движется «к статусу колонии». «Вряд ли в этом есть какие-то экономические или политические преимущества» - отметил он.

По его словам, одобренный правительством Великобритании план Brexit не позволит стране самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны, а также распоряжаться денежными потоками.

Джонсон поблагодарил сотрудников британского МИДа за плодотворную совместную работу. «Я горжусь сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей», - отметил он.

Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании сразу после того, как об уходе объявил министр по Brexit Дэвид Дэвис.

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Технологии
Новости

Samsung открыл крупнейший завод по производству смартфонов в Индии

Ведомости
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Южнокорейская компания Samsung Electronics открыла крупнейший завод по выпуску смартфонов в Индии, передает CNN. В церемонии открытия принимали участие  премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Завод расположен в индийском городе Ноид, штат Уттар-Прадеш (в часе езды от Нью-Дели). Он построен на 32 акрах земли рядом с другим заводом компании.

Благодаря новым мощностями Samsung теперь будет производить в Нойде до 120 млн устройств ежегодно (до открытия нового завода в Нойде Samsung выпускал 68 млн смартфонов). Samsung наладил производство мобильных устройств в Индии с 2007 г.

«Мы верим, что с корейскими технологиями и индийским производством мы будем производить лучшую в мире продукцию», - заявил во время церемонии открытия завода премьер-министр. «Этот завод - это большой шаг в направлении превращения Индии в центр мирового производства», - добавил он.

Еще полгода назад Samsung лидировал в Индии по продажам смартфонов. Однако после выхода на этот рынок китайского конкурента Xiaomi Samsung утратил свои позиции. Сейчас у Xiaomi в Индии шесть заводов по производству смартфонов. Китайский производитель продолжает наращивать присутствие в Индии.

Samsung представил Galaxy Note 8

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