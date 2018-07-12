Британский премьер приветствовала предстоящую встречу Путина и Трампа
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы британского кабинета.
«Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа с президентом Путиным: открытые каналы связи между США и Россией являются ключевыми для управления рисками конфронтации», - заявила Мэй на рабочем ужине в ходе саммита НАТО в Брюсселе. Конструктивные отношения с Москвой британский премьер назвала долгосрочной целью Соединенного Королевства.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В марте Тереза Мэй обвинила Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых Лондон рассматривает как британских подданных. Великобритания заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон ввел дипломатические санкции, предполагающие высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.
30 июня в больницу Солсбери были госпитализированы мужчина и женщина, у которых отмечались те же симптомы, что и у Скрипалей. 44-летняя Дон Стерджес позже скончалась. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил в ее гибели Россию. Друг Стерджес 45-летний Чарли Роули пришел в сознание и был допрошен британской полицией. Рабочая версия следствия заключается в том, что пара прикоснулась к контейнеру, в котором хранился предназначавшийся для Скрипаля яд.