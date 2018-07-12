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Голикова объяснила эмоциональную реакцию во время прощания со Счетной палатой

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, что расплакалась во время прощального выступления в Госдуме в качестве руководителя Счетной палаты, поскольку трепетно относится к коллективу, который она собирала «по крупицам».

«Очень важно этих людей не потерять, даже находясь на другой работе», – сказала Голикова. Она также сообщила, что стать вице-премьером по социальной политике ей предложил президент Владимир Путин. На вопрос о том, были ли сомнения относительно перехода в правительства на должность куратора социальной сферы, Голикова ответила, что предложения о назначении на такую должность «не обсуждаются». «Когда делается такое предложение, я думаю, что оно не должно предполагать отказа», – сказала она.

Голикова подчеркнула, что изначально понимала ответственность и сложность задач на новом посту. Майский указ Путина будет оформлен правительством в 12 национальных проектах. К компетенции социального вице-премьера относятся четыре из них – касающиеся образования, здравоохранения, демографической политики и науки, отметила Голикова.

Также Голикова ответила на личные вопросы. В частности, она рассказала, что считает свой характер достаточно мягким, но требует от подчиненных выполнения поставленных задач. По словам чиновницы, она проводит на работе минимум 18 часов в день и ложится спать не раньше часа ночи, а любимым местом для нее является дом.

Голикова с сентября 2013 г. по май 2018 г. руководила Счетной палатой, до этого была помощником президента Путина, а ранее работала в возглавляемом им правительстве министром здравоохранения и социального развития (ее заместителями на тот момент были сегодняшние министр труда и соцзащиты Максим Топилин и министр здравоохранения Вероника Скворцова). Зампредом правительства Голикова стала в мае этого года.

Голикова: «Я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты»