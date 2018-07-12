Госдума приняла закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов
Госдума в третьем чтении приняла закон об уменьшении размера неустойки за просрочку алиментов, сообщает ТАСС.
Автор законопроекта - депутат от фракции КПРФ, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
Документ предписывает внести поправки в пункт 2 статьи 115 Семейного кодекса и снизить процент неустойки с 0,5 до 0,1% в день. По словам Плетневой, по действующим правилам годовой процент неустойки составляет 182,5% и может достигать миллионов рублей, что в итоге приводит к полному прекращению выплат.
Помимо уменьшения процента неустойки появится возможность уменьшить через суд размер выплат «с учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов». Суд также может полностью или частично освободить алиментщика от выплат задолженности по неустойке.
Ранее, в преддверии чемпионата мира по футболу, Тамара Плетнева заявила, что российским девушкам стоит избегать сексуальных контактов с иностранцами, так как это может привести к большому количеству неполных семей в России. Депутат также отметила, что впоследствии иностранцы могут забрать своих детей от матерей и увезти их из России.