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Следственный комитет повторно подтвердил подлинность останков царской семьи

Останки, обнаруженные под Екатеринбургом, принадлежат «бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения». Об этом сообщил Следственный комитет России. «Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын», - говорится в сообщении.

Это же подтверждают генетические профили костных останков и «образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям». Следователи также ссылаются на заключение молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III и погибшего, идентифицированного как бывший император Николай II. Исследование показало, что «они являются родственниками на уровне отец – сын».

Итоговое решение по этому уголовному делу будет принято после завершения повторных экспертиз. Отмечается, что к ним будут привлечены видные ученые, которые изучают 2000 документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 гг. и до сих пор никем не исследованных.

Госкомиссия по расследованию убийства царской семьи признала найденные останки еще 10 лет назад. На этом основании они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе в 1998 г. В церемонии принимал участие занимавший тогда пост президента России Борис Ельцин и возглавлявший госкомиссию Борис Немцов. Патриарх Алексий II отсутствовал.

В 2015 г. СКР сообщал, что повторные генетические исследования останков Николая II и Александры Федоровны, найденных в захоронении под Екатеринбургом, подтвердили их подлинность. После этого по просьбе патриарха Кирилла была вскрыта гробница императора Александра III и были отобраны пробы для ДНК-анализа и сравнения с предполагаемыми останками Николая II.