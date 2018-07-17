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Путин заявил о готовности России участвовать в денуклеаризации КНДР

Россия готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности КНДР в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью Fox News. Стенограмму интервью в том виде, в котором оно было переведено, приводит кремлевская пресс-служба.

«Чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», - заявил Путин. Он также признал вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование корейского кризиса. По оценке российского лидера, Трамп сделал для этого «очень много».

Ранее Kyodo News сообщило об отказе Пхеньяна от работы с США в совместной группе по выработке путей денуклеаризации Корейского полуострова. После визита в КНДР 6-7 июля госсекретаря Майкла Помпео МИД Северной Кореи обвинил США в «одностороннем и гангстерском запросе на денуклеаризацию». Также представитель внешнеполитического ведомства КНДР отметил, что переговоры привели Пхеньян к «опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой».