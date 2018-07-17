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Путин объяснил отсутствие у России компромата на Трампа

У России нет «никакого компромата» на американского лидера Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканала Fox News. Стенограмма интервью приводится на сайте Кремля.

Вопрос о компромате был задан Путину ведущим Крисом Уоллесом. «Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса», - рассказал Путин. «В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США», - пояснил он, вспомнив времена, когда Трамп занимался строительным бизнесом и проводил конкурсы красоты. Путин рассказал, что в Россию приезжали и более богатые американские предприниматели, и «тотально со всеми» работать спецслужбы просто не могли бы. «Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это не просто не входит в наши планы, это невозможно, и ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали», - заверил Путин.

Версию о том, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, первым сообщил телеканал CNN в начале 2017 г. Эта информация якобы содержалась в 35-страничном досье о вмешательстве России в выборы президента США, которое собирал экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил. Позже издание BuzzFeed перепечатало доклад. Из опубликованного доклада следовало, что якобы имеющийся у России компромат на Трампа относился к периоду с июня по декабрь 2016 г. Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США 16 июня 2015 г.

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