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Путин объяснил отсутствие у России компромата на Трампа

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У России нет «никакого компромата» на американского лидера Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканала Fox News. Стенограмма интервью приводится на сайте Кремля.

Вопрос о компромате был задан Путину ведущим Крисом Уоллесом. «Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса», - рассказал Путин. «В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США», - пояснил он, вспомнив времена, когда Трамп занимался строительным бизнесом и проводил конкурсы красоты. Путин рассказал, что в Россию приезжали и более богатые американские предприниматели, и «тотально со всеми» работать спецслужбы просто не могли бы. «Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это не просто не входит в наши планы, это невозможно, и ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали», - заверил Путин.

Версию о том, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, первым сообщил телеканал CNN в начале 2017 г. Эта информация якобы содержалась в 35-страничном досье о вмешательстве России в выборы президента США, которое собирал экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил. Позже издание BuzzFeed перепечатало доклад. Из опубликованного доклада следовало, что якобы имеющийся у России компромат на Трампа относился к периоду с июня по декабрь 2016 г. Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США 16 июня 2015 г.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Бизнес
Новости

СМИ узнали об уголовном деле против руководства одной из компаний Urban Group

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с крахом застройщика Urban Group. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По делу в качестве подозреваемых проходит руководство одной из компаний, входящих в группу. Речь идет о компании ООО «Ивастрой».

Фигурантов подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково». По версии следователей, руководство компании собрало деньги с дольщиков, но так и не достроило объект. Завершение строительства ЖК теперь потребует еще 12 млрд руб. 

Дело заведено по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет с трехлетним запретом занимать некоторые должности. Следователи в рамках дела провели обыски экс-гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Задерживать Пучкова пока не стали, указывает газета.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что в основу уголовного дела могли лечь заявления части дольщиков комплекса «Лайково», а также главного владельца Urban Group Александра Долгина. Ранее он обвинил в проблемах Urban Group менеджеров по реализации и рекламе, которые работали в компаниях группы, напоминает газета. Суд подтвердил изданию информацию о ходатайствах следственных органов в рамках дела подтвердили. СКР от комментариев отказался.

Ранее в пяти дочерних структурах Urban Group ввели процедуру наблюдения. 16 июля «Коммерсантъ» сообщил, что достройка комплексов Urban Group потребует дополнительно 70,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют предварительные результаты аудита, писало издание. Власти планируют покрывать этот дефицит за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также страховых выплат по договорам долевого участия, писало издание.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о готовящемся импортозамещении в поставках газовых турбин

Ведомости
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Минпромторг подготовил «дорожную карту» по разработке российских газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на черновик документа. Из него следует, что иностранцы будут максимально отстранены от программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2030 г. Сейчас программа проходит согласование в правительстве. В рамках документа машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.

Сейчас в России есть только одно СП по производству газовых турбин большой мощности - Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Минпромторг настаивает на поэтапном выпуске на рынок российской линейки мощных турбин. В IV квартале 2019 г. — на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 гг. — на 170 и 65 МВт. Технологии для сервиса предполагается создать к конце 2019 г. Серийное производство турбин планируется запустить к IVкварталу 2027 г. В «дорожной карте» есть пункт о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию части затрат на производство.

Факт совещания по «дорожной карте» изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Документ предписано доработать. Из протокола совещания у замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго замечаний к документу не было.

Также министерство предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов при срыве сроков ввода в эксплуатацию или при поломках, утверждают собеседники.

Политика
Новости

Путин назвал «прямой угрозой» безопасности России включение Украины или Грузии в НАТО

Ведомости
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Расширение НАТО на восток будет рассматриваться Россией как угроза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы Fox News. Стенограмма интервью в том виде, в котором оно было переведено, опубликована на сайте Кремля.

Ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса интересовало, как Россия прореагирует на возможное включение в НАТО Украины или Грузии. «Продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», - ответил Путин. Он также указал, что размещение элементов стратегической противоракетной обороны США в Румынии «представляет прямую угрозу» для безопасности России.

Как Трампа встретили в Европе

Политика
Новости

Путин заявил о готовности России участвовать в денуклеаризации КНДР

Ведомости
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Россия готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности КНДР в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью Fox News. Стенограмму интервью в том виде, в котором оно было переведено, приводит кремлевская пресс-служба.

«Чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», - заявил Путин. Он также признал вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование корейского кризиса. По оценке российского лидера, Трамп сделал для этого «очень много».

Ранее Kyodo News сообщило об отказе Пхеньяна от работы с США в совместной группе по выработке путей денуклеаризации Корейского полуострова. После визита в КНДР 6-7 июля госсекретаря Майкла Помпео МИД Северной Кореи обвинил США в «одностороннем и гангстерском запросе на денуклеаризацию». Также представитель внешнеполитического ведомства КНДР отметил, что переговоры привели Пхеньян к «опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой».

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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Политика
Новости

Основатель Amazon назван богатейшим человеком современности

Ведомости
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Главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего бизнесмена в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Сейчас состояние Безоса оценивается более чем в $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего вторую строчку рейтинга. В начале июля Bloomberg также называл Безоса богатейшим человеком с $142 млрд.

Однако сейчас Безосу удалось побить и рекорд Гейтса, установленный в 1999 г. на волне бума dot-com. Тогда состояние основателя Microsoft преодолело отметку в $100 млрд. По текущему курсу с поправкой на инфляцию это $149 млрд. Состояние Безоса в $150 млрд делает его еще и богатейшим человеком в современной истории с 1982 г., когда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей от Forbes.

Bloomberg отмечает, что состояние Гейтса также могло бы превысить $150 млрд, если бы он тратил меньше на благотворительность. С 1996 г. он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.

Состояние Безоса бросает вызов богатейшей семье планеты – династии Уолтонов, владеющей крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Наследники основателя бизнес-империи Сэма Уолтона занимали первую строчку рейтинга 25 богатейших семей планеты с совокупным состоянием $151,5 млрд. В рейтинг, опубликованный Bloomberg 1 июля, попали лишь те семьи, которые наследовали состояние династиями.

Также Безос входит в топ-5 самых влиятельных людей на планете. Рейтинг был опубликован Forbes в мае 2018 г. Основатель Amazon занимает пятое место после председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

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Политика
Новости

Российское посольство добивается доступа к арестованной за шпионаж в США Марии Бутиной

Ведомости
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Посольство РФ в США добивается от американских властей консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении посольства. В нем также уточняется, что консульский отдел посольства «выясняет обстоятельства задержания» Бутиной, а также ее «местонахождение».

Ранее Минюст США предъявил руководителю общественной организации «Право на оружие» Марии Бутиной обвинение в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России. Ранее он был членом законодательной ветви российской власти, затем стал высшим должностным лицом в Центробанке России. В апреле 2018 г. он попал в санкционный список Минюста США. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом России, приводит его слова «Интерфакс».

Несколько месяцев назад Бутина 8 часов давала показания из-за подозрений в отношении ее контактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката. Ей пришлось выступать в специальном двухпалатном комитете по вопросам разведки сената Соединенных Штатов и предоставить тысячи документов. Если бы ее попросили, она готова была бы дать показания и федеральным правоохранительным органам. Но, несмотря на готовность к сотрудничеству, в апреле агенты ФБР провели обыск у нее в квартире, а 15 июля «власти выбрали арест госпожи Бутиной<…> без предварительного уведомления адвоката», — отмечается в заявлении адвоката.

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Политика
Новости

Путин рассказал об обсуждении с Трампом новых идей урегулирования ситуации в Донбассе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили во время встречи в Хельсинки новые идеи по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, которые должны быть проработаны на экспертном уровне.

«Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне», - заявил Путин в интервью Первому каналу.

Путин назвал обсуждение этих идей «позитивным элементом движения вперед».

В понедельник, 16 июля произошла первая полноценная встреча Путина и Трампа. Перед переговорами в расширенном составе президенты пообщались тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут встреча наедине длилась 2 часа 10 минут.

Хельсинки встречает Путина и Трампа

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Политика
Новости

Путин и Трамп планируют встретиться на саммите G20

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали на переговорах в Хельсинки сроки следующей встречи. Однако они скорее всего смогут побеседовать на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом Путин заявил в интервью «Первому каналу».

«Мы не определяли срок следующей встречи, но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях этого мероприятия, а затем - в Аргентине "двадцатка", можем встретиться и там», - сказал президент.

В понедельник, 16 июля состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Вначале главы государств провели встречу тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут она длилась 2 часа 10 минут. Затем встреча продолжилась в расширенном составе, с участием членов делегаций двух стран.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Путин прокомментировал сказанное Трампу о вмешательстве в выборы в США

Интерфакс
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Россия не имеет никакого отношения к выборам в США, не вмешивалась в прошлом и не намерена вмешиваться в них в будущем, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Первому каналу» после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Конечно, подробно говорили о том, что является серьезным раздражителем в наших отношениях - по поводу мифического вмешательства России в выборы в США. Мой ответ вы слышали на пресс-конференции: мы категорически отвергаем всякие попытки использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американкой борьбе», - сказал российский президент.

«Никакого отношения к выборам в США и вмешательству во внутренние дела США Россия как государство не имеет и иметь не собирается - ни в будущих выборах - ни в конгресс, ни президентских», - подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что специально обратил внимание президента США на необходимость дождаться решения американского суда. «Я обратил внимание коллеги, что идет разбирательство в американском суде, и нужно, видимо, дождаться окончательных решений», - сказал президент.

В ходе самого саммита Путин заявил, что вновь повторил свои аргументы о выборах Трампу. «Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США. Соединенные Штаты - это демократическое государство? А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы», - ответил президент России на последовавший вопрос журналиста.

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о выдаче «Яндексом» личных данных россиян

Ведомости
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В поисковой выдаче «Яндекса» снова оказались личные данные россиян, пишет газета «Коммерсантъ». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Это обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, уточняет издание. Медведев рассказал, что с помощью поисковой системы «Яндекс» можно получить личные данные граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

В «Яндексе» «Коммерсанту» объяснили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены. Чтобы содержимое тех или иных страниц сайта не индексировалось, принимать меры должен владелец сайта или вебмастер.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях», – пояснил специалист ESET Russia Борис Соболев.

«Яндекс» в ночь на 5 июля начал индексировать в поиске документы Google Docs. При выборе области docs.google.com и введении запроса в поисковую строку «Яндекс» выдавал текстовые документы с именами, фамилиями, номерами телефонов, а также файлы в формате электронной таблицы. Спустя несколько часов поисковик отключил такую функцию. Позже в «Яндексе» пояснили, что выдача документов Google Docs не связана с особенностями работы системы. Поисковик находит только те документы и файлы, доступ к которым не ограничен.

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Стиль жизни
Новости

«Русский Букер» отказались вручать в 2018 году из-за финансовых проблем

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Организаторы литературной премии «Русский Букер» решили пропустить в 2018 г. наградной сезон из-за финансовых проблем. Если к зиме спонсор не будет найден, то премию придется закрыть. Об этом говорится на официальном сайте «Русского Букера».

Ранее организаторы премии сообщили, что премия осталась без попечителя и ищет спонсора на новый сезон. Прием заявок на участие в премии обычно начинался в конце марта, но из-за финансовых трудностей в 2018 г. сроки сдвинулись.

«Первая декада июля – время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет "длинный список" романов, допущенных к конкурсу. В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год "Букером" будет пропущен», – пояснили в пресс-службе премии. Поиски спонсора будут продолжаться до ноября-декабря.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Каждый год премия присуждается за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получает 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.

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