Политика

Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 000 евро семье Политковской

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил родственникам убитой в России журналистки Анны Политковской в качестве компенсации морального ущерба 20 000 евро. Эту сумму по жалобе семьи Политковской должны выплатить российские власти. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В жалобе заявители ссылались на положения 2-й статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По их мнению, власти России не выполнили обязательств по эффективному расследованию, так и не найдя заказчиков убийства Политковской. Агентство уточняет, что с жалобой в ЕСПЧ обратились мать, сестра и дети журналистки – Раиса Мазепа, Елена Кудимова, Вера Политковская и Илья Политковский соответственно.

«Суд считает, что если даже российские власти выявили и осудили группу людей, непосредственно причастных к заказному убийству Политковской, то они в то же время не предприняли необходимых следственных действий, чтобы выявить заказчика или заказчиков этого убийства», – указывается в документе ЕСПЧ.

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита в лифте своего дома в Москве 7 октября 2006 г. Суд в 2014 г. на основании вердикта присяжных признал пять человек виновными в ее убийстве. Мотивом преступления следствие назвало ее профессиональную деятельность. Фигуранты были приговорены к различным срокам заключения: от 12 лет до пожизненного.

10 лет со дня убийства Анны Политковской