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Посольство России в США пожаловалось на недопуск к арестованной россиянке

Российское посольство в США трое суток безуспешно добивается от американских властей предоставления консульского доступа к гражданке России Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне 15 июля. Об этом говорится в сообщении посольства.

В заявлении посольства также отмечается, что материалы дела засекречены. Интересы Бутиной представляет квалифицированный адвокат. Представители посольства намерены посетить очередное судебное заседание по делу Бутиной, которое состоится 18 июля в федеральном суде округа Колумбия. Дипмиссия обещает продолжить «отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами».

Руководитель общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина была арестована по обвинению в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны. Следствие считает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России, ранее работавшего в парламенте, а потом занявшего высокую позицию в Центробанке России. В апреле 2018 г. его имя было включено в санкционный список минюста США.

Защита Бутиной отвергает предъявленные ей обвинения. Адвокат Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не является агентом России.