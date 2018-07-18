Политика

Новости

Минюст США расширил обвинения против Марии Бутиной

Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на материалы ведомства. К статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась статься «работа иностранных агентом без регистрации».

Власти США, по сути, не выдвинули новых обвинений в адрес задержанной, вторая статья добавлена «за то же поведение», пояснил ТАСС адвокат Бутиной Нил Дрискол. Ожидается, что обвинения будут зачитаны россиянке на слушаниях в окружном суде Вашингтона в среду.

О задержании Бутиной стало известно в понедельник. По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Имя представителя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США.

Российское посольство трое суток добивается доступа к Марии Бутиной. В заявлении посольства отмечается, что материалы дела засекречены. Представители посольства намерены посетить очередное судебное заседание по делу Бутиной, которое состоится 18 июля в Федеральном суде округа Колумбия.

Кто шпионил в пользу России