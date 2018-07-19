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Трамп допустил персональную ответственность Путина за вмешательство в выборы

Президент Владимир Путин несет персональную ответственность за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом в интервью CBS заявил американский лидер Дональд Трамп. Отвечая на вопрос о том, считает ли Трамп, что Путин несет личную ответственность за вмешательство, Трамп сказал: «Что ж, да, потому что он отвечает за свою страну. Точно так же я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что как лидера государства его точно следует считать ответственным, да».

Трамп рассказал, что на встрече с Путиным в Хельсинки он четко заявил российскому коллеге, что «мы не можем допустить вмешательства… что мы этого не допустим и что это будет именно так». При этом представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп видит риск вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс США осенью 2018 г.

Накануне Трампу пришлось объясняться за свои слова о вмешательстве России, сказанные на совместной с Путиным пресс-конференции в Хельсинки. Изначально Трамп сказал, что у него нет оснований верить во вмешательство России. Однако после критики в США американский лидер пояснил, что пропустил частичку «не». Его ответ должен был звучать как «нет оснований не верить» во вмешательство.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки