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Трамп допустил персональную ответственность Путина за вмешательство в выборы

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Президент Владимир Путин несет персональную ответственность за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом в интервью CBS заявил американский лидер Дональд Трамп. Отвечая на вопрос о том, считает ли Трамп, что Путин несет личную ответственность за вмешательство, Трамп сказал: «Что ж, да, потому что он отвечает за свою страну. Точно так же я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что как лидера государства его точно следует считать ответственным, да».

Трамп рассказал, что на встрече с Путиным в Хельсинки он четко заявил российскому коллеге, что «мы не можем допустить вмешательства… что мы этого не допустим и что это будет именно так». При этом представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп видит риск вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс США осенью 2018 г.

Накануне Трампу пришлось объясняться за свои слова о вмешательстве России, сказанные на совместной с Путиным пресс-конференции в Хельсинки. Изначально Трамп сказал, что у него нет оснований верить во вмешательство России. Однако после критики в США американский лидер пояснил, что пропустил частичку «не». Его ответ должен был звучать как «нет оснований не верить» во вмешательство.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Правительство разработает правила для совместных путешествий на машинах

Ведомости
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Правительство начало разрабатывать правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо аппарата правительства в Минтранс.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов поручил министерству создать рабочую группу, которая займется «урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей (карпулинг, или райдшеринг)». С инициативой выступил французский интернет-сервис BlaBlaCar. Ранее компания столкнулась в России с угрозой блокировки из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках.

Аналогичное предложение исходило также из Минтранса, уточняет газета. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила «Коммерсанту», что при Министерстве транспорта появится соответствующая рабочая группа. Состоять она будет, предположительно, из представителей властей, общественных организаций и участников рынка.

Компания BlaBlaCar была создана в 2006 г. в Париже. Сервис позволяет водителям найти себе попутчиков для совместной поездки. На российский рынок компания вышла в феврале 2014 г. В сентябре 2017 г. Тимашевский районный суд Краснодарского края признал информацию на ее сайте запрещенной к распространению в России.

Причиной стало то, что с помощью ресурса осуществляются «перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения». После решения суда сайт сервиса должны были заблокировать. Но в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете сервиса.

Автономные электромобили и осмелевшие китайцы на Франкфуртском автосалоне

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Бизнес
Новости

«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока

Ведомости
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Вторая линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена начале августа 2018 г., сообщил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его слова передал ТАСС.

«Ямал СПГ» мы с партнерами реализуем с опережением графика, мы ожидаем запуск второй очереди уже в первой декаде августа и в начале следующего года запустим проект на полную мощность», - сказал Михельсон. Ранее планировалось, что вторая очередь завода будет пущена в сентябре-октябре.

Четвертая линия будет построена в конце 2019 г. или начале 2020 г., говорил ранее Михельсон. Он также отмечал, что итоговая мощность «Ямал СПГ» может быть существенно выше заявленных 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Стоимость проекта – $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря 2017 г.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Экономика
Новости

СМИ сообщили об утвержденном Силуановым плане борьбы с санкциями

Ведомости
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Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, он был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

План призван систематизировать антисанкционное законодательство и нормативные акты. Документ не размещался в открытом доступе, однако значительная часть перечисленных в нем мер уже официально объявлена.

В правительстве до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, пишет газета. Сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в России. А ФАС и Минэкономразвития предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».

Перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первый блок касается внешнеэкономической деятельности. Он предусматривает разработку к августу плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах». Также частью плана является освобождение попавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной экспортной выручки (такой законопроект уже принят во втором чтении).

Второй блок плана посвящен доступу подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок: в июле Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.

Еще один блок касается антимонопольного законодательства, он призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств» и включает в себя возможность ограничений импорта. Работа должна быть завершена к сентябрю, а ситуация с импортом - отслеживаться ежеквартально.

Кроме того, правительство намерено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции: к августу поправить банковское законодательство, к сентябрю - расширить право правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать.

План также включает в себя создание специальных административных районов в Калининграде и Приморье (законопроект о российских офшорах принят Думой в первом чтении).

Отдельно Минфин должен подготовить проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Чемезов анонсировал создание русского Airbus в рамках «Ростеха»

Ведомости
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Ключевые предприятия российской авиационной отрасли будут объединены в один концерн на базе «Ростеха». Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Эти предприятия «будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus», - уточнил Чемезов.

Перспективу включения в концерн контролируемой государством «Объединенной авиастроительной корпорации» Чемезов рассчитывает обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным. «В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика», — уточнил Чемезов. При создании концерна речь будет идти не о структурной, а о технологической интеграции. «В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — сказал он.

Один из сценариев предполагал объединение ОАК с «Вертолетами России», но от него пришлось отказаться. При юридическом объединении миноритарные акционеры обеих компаний имели бы право потребовать выкупить их акции, на что, по оценке Чемезова, могло бы уйти $400-500 млн. Консорциуму Российского фонда прямых инвестиций и арабских инвесторов принадлежит 12% акций «Вертолетов России». Частным акционерам принадлежит также около 4% ОАК.

Авиационный кластер в «Ростехе» был создан в 2015 г. Его индустриальным директором является экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Крупнейшие компании кластера – «Вертолеты России», «Технодинамика», Объединенная двигателестроительная корпорация и корпорация «Радиоэлектронные технологии». Совокупная выручка кластера за 2016 г. составила 534,7 млрд руб. ОАК включает в себя 30 производителей самолетов, в том числе SSJ и МС-21. За 2016 г. выручка составила 50,8 млрд руб.

Политика
Новости

К арестованной в США Марии Бутиной допустят российских дипломатов

Ведомости
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Сотрудники посольства России в Вашингтоне смогут посетить арестованную в США россиянку Марию Бутину. Об этом говорится в сообщении дипмиссии. «Окажем ей необходимую поддержку», - обещают дипломаты. Они находятся в контакте с адвокатом Бутиной.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Сейчас она обвиняется по двум статьям – в сговоре, чтобы стать иностранным агентом, и работе в качестве такового на территории США без уведомления генпрокурора. По этим пунктам ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина не признает вины.

Накануне Федеральный окружный суд Вашингтона отказался выпустить Бутину под честное слово, как того просили ее адвокаты, и принял сторону прокуратуры и минюста, настаивавших на том, чтобы обвиняемая оставалась под арестом до начала судебного разбирательства. Обвинители считают, что россиянка может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.

Следующее заседание суда начнется 24 июля в 10.00 по местному времени (17.00 мск).

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах России ввести санкции против Украины

Ведомости
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Несколько сотен физических лиц и около ста юридических могут попасть под санкции, которые прорабатывает российское правительство в отношении Украины. В их числе могут оказаться крупные бизнесмены, политики и украинские чиновники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. Москва может заблокировать их активы и ввести запрет на вывод капитала.

Введение санкций будет закреплено указом президента. Подготовительную работу ведет кабинет министров, ее координирует первый вице-премьер Антон Силуанов. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. К 1 августа они представят «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера». Проект президентского указа будет конкретным, но оставит и поле для маневра, отмечает российский федеральный чиновник. Пускать в ход все меры сразу не имеет смысла, считает он.

Российские санкции станут «зеркальным ответом» на меры, предпринятые ранее Украиной, отмечает собеседник в российском правительстве. Сейчас под украинскими санкциями находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. Большинство санкций введено на три года.

В последний раз украинский санкционный перечень расширялся по указу президента Украины от 14 мая, который затронул, в частности, российские «Фосагро» и «Еврохим». Готовящиеся антиукраинские санкции также коснутся украинских производителей удобрений. Правда, источники в отрасли отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию и весь ЕАЭС в 2017 г. оценивались всего лишь в $1 млн. Российский экспорт на Украину в это же время составил 870 000 тонн азотных удобрений на $206 млн, смешанных — 2 млн тонн на $520 млн.

По данным ЕАЭС, импорт с Украины в 2017 г. составил около $4,9 млрд. В январе—мае 2018 г. он упал на 39%, до $2,2 млрд, указывает ФТС. Основные объемы приходятся на алюминиевое сырье, скорее всего речь идет о поставках Николаевского глиноземного завода «Русала», а также на металлургическую и машиностроительную продукцию.

Собеседник издания в руководстве одного из российских ведомств рассказал, что вопрос о санкциях против Украины обсуждался с 2014 г. Этот сценарий активно поддерживали силовики, но его было решено «отложить про запас».

Выбор редактора
Политика
Новости

Белый дом видит угрозу вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что администрация США предпринимает серьезные шаги, чтобы предотвратить возможность вмешательства.

Сандерс уточнила, что в ранее США была запущена пилотная программа, позволяющая увеличить возможности быстрого реагирования в день выборов. В марте 2018 г. Конгресс предоставил Избирательной комиссии (Election Assistance Commission) $380 млн на финансирование грантов и получение помощи на выборах.

Обеспокоенность возможным вмешательством России ранее выражал директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу в использовании пророссийскими пропагандистами соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.

В марте 2018 г. Дональд Трамп заявлял, что США проводят «очень, очень серьезные исследования» и будут «противодействовать тому, что они (Россия) делают».

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Бизнес
Новости

В конгресс США внесли проект о санкциях против «Северного потока - 2»

Ведомости
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Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение конгресса США законопроект о санкциях против строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится на официальном сайте сенатора.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы», — говорится в заявлении. Законопроект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».

В конце июня власти США заверили Германию, что против подрядчиков, задействованных в проекте «Северный поток - 2», американские власти не будут вводить санкции. Об этом Reuters рассказала представитель министерства экономики Германии. Агентство отмечает, что она не уточнила, когда именно США дали соответствующие гарантии.

В мае The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности заявили изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в страны ЕС.

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Политика
Новости

Послы ЕС договорились расширить черный список по Украине из-за Крымского моста

Ведомости
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Послы ЕС решили внести еще несколько человек в черный список по Украине из-за запуска в эксплуатацию Крымского моста, рассказал ТАСС европейский источник. По его словам, решение формально должно быть одобрено Советом ЕС на министерском уровне.

«Я могу подтвердить, что послы ЕС согласовали внесение нескольких новых фигурантов в список лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины», - сказал источник. Имена граждан, в отношении которых будут введены санкции, он не назвал, заявив, что их объявят только после окончательного утверждения этого решения.

Сейчас в черный список по Украине включены 150 граждан России и Украины, а также 38 компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке. Дважды в год санкции по Украине Совет ЕС продлевает. Сейчас срок действия санкций определен до 15 сентября 2018 г.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

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Бизнес
Новости

«Роснано» впервые выплатила государству 50% чистой прибыли

Ведомости
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«Роснано» выплатила государству дивиденды по итогам 2017 г. в размере 537,5 млн руб., что составляет около 50% чистой прибыли по РСБУ. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом на годовом собрании акционеров компании. «Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена», - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления, исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского. Вклад государства в компанию окупился за счет налогов новых производств наноиндустрии, устойчивый финансовый результат впервые позволил «Роснано» перечислить 50% прибыли единственному акционеру - государству.

100% акций «Роснано» владеет Росимущество. Чистая прибыль «Роснано» по итогам 2017 г. по РСБУ составила 1,057 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Шувалов подтвердил планы ВЭБа о партнерстве с КБ «Стрелка»

Ведомости
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Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов подтвердил планы госкорпорации и «Дом.РФ» стать партнерами консалтингового бюро «Стрелка», передает ТАСС.

«Сегодня мы на "Стрелку" смотрим не просто как на институт, который помогает Москве и другим городам, - уже "Дом.РФ", ВЭБ, Фонд развития моногородов воспринимают "Стрелку" в качестве главного, наиболее профессионального партнера, чтобы конвертировать сегодняшнее состояние в другое, наилучшее», - заявил Шувалов на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, ВЭБ и «Стрелка», как два института, должны отвечать за урбанистическое развитие города. Причем на ВЭБ ложится ответственность в части «магистральной, большой экономики», на «Дом.РФ» - в части современного жилья и городской среды. Мы хотим создать партнерство со «Стрелкой», сказал Шувалов.

Формат партнерства пока не определен, уточнил он. По его словам, возможно партнерство «с приобретением активов или договорное».

КБ «Стрелка» основана в 2013 г. Ее учредителем является Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. Компания предоставляет услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами.

Ранее «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники писали, что ВЭБ может стать стратегическим партнером консалтингового бюро «Стрелка». Сам Мамут не исключал такой возможности. «Стрелка» является исполнителем госзаказов по развитию городской среды. Бюро реализовывало программу «Моя улица» по заказу столичных властей.

Как проходит реконструкция улиц в Москве