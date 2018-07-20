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Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной противоракеты

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Об успешном испытательном пуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) сообщила газета «Красная звезда». Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель», - рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько.

Противоракета развивает скорость около 4 км / с., и может уничтожить боеголовку противника на максимальном удалении.

Издание отмечает, что все элементы противоракеты произведены на российских предприятиях из отечественных комплектующих. Ожидается, что в ближайшее время начнется серийное производства этого типа вооружения и его последующая поставка в воинские части на замену аналогам образца 1995 г.

Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале 2018 г. Система ПРО защищает Москву и Центральный промышленный район от баллистических ракет. Данная система также способна предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство над регионом.

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«Коммерсантъ» узнал о расширении авиапарка победы за счет Boeing

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Лоукостер «Аэрофлота» «Победа» договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в лизинговой отрасли.

В «Победе» изданию заявили, что рассматривают возможность расширения своего парка за счет новых 737MAX, но не стали раскрывать детали. В Boeing тему не комментируют. Собеседник в «Аэрофлоте» заявил, что 15 новых машин 737MAX8 уже заказаны «Победой». Поставки запланированы на осень 2019 г. Сейчас «Победа» располагает 20 машинами Boeing 737 NG, до середины 2019 г. их будет еще на 10 больше. К 2020 г. в парке «Победы» должно быть 45 самолетов.

«Аэрофлот» планирует расширять свой парк за счет российских МС-21, относящихся к тому же типу судов, что и интересующие «Победу» Boeing. На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» была одобрена сделка операционной аренды 50 МС-21–300 на 12 лет. Лизингодателем выступает структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Поставки намечены на 2020–2026 гг. с возможностью переноса. Лизинговая сравнима зарубежными аналогами, но будет ниже для стартового заказчика — $370000 вместо $429 000. При этом за первые 20 МС-21 в течение первых трех лет поставок «Аэрофлот» получит компенсацию за сниженный гарантированный налет относительно зарубежных судов в размере $45,14 млн ($2,26 млн на судно). Общая сумма сделки составит $5,3 млрд, в том числе $3,6 млрд за лизинг.

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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина при разладе отношений с Москвой

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Президент США Дональд Трамп допустил, что может стать для своего российского коллеги Владимира Путина злейшим врагом. Об этом Трамп заявил в интервью CBS.

Трамп уточнил, что «поладить» с Путиным и Россией было бы «хорошо, а не плохо», но если этот путь не сработает, он может стать для российского президента «худшим врагом». Президент США подчеркнул, что и нынешняя его политика по отношению к Путину является более жесткой, а возможно и самой жесткой из тех, что когда-либо проводил Белый дом.

В доказательство Трамп напомнил о введении Белым домом антироссийских санкций и о высылке 60 дипломатов. Отдельно он остановился на критике проекта «Северный поток-2» и поддерживающей его Германии. Ранее Госдепартамент дал понять, что сотрудничество по этому проекту с Россией может повлечь для западных компаний санкционные риски.

Столь жесткой политики в отношении России не проводил ни один американский президент, отметил Трамп. Особенно он раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, который, по версии действующего главы администрации, был для России слишком мягок.

Личная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. В числе обсуждавшихся тем были обозначены Украина, Сирия и КНДР. На следующую встречу, которая может состояться уже осенью, Трамп пригласил Путина в Вашингтон.

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Бизнес
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Reuters узнал о возможном содержании кубинского кобальта в батареях для Tesla

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Эксклюзивный поставщик аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla концерн Panasonic мог использовать при их производстве кобальт с Кубы, против которой действуют санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух знакомых с вопросом собеседников.

Представители Panasonic заявили, что не могут определить, какая часть кобальта, используемая при производстве батарей для Tesla, была поставлена с Кубы, поскольку ресурсы, поступившие от разных поставщиков, совместно используются на нескольких этапах производственных процессов. В результате японский концерн «решил приостановить свои отношения со своим канадским поставщиком», заявили в Panasonic, не уточнив названия компании. Кобальт этого поставщика использовался для батарей, используемых в Tesla Model S и Model X, но лишь после февраля 2018 г., признали в Panasonic.

Собеседники агентства отмечают, что поставщиком кубинского кобальта для Tesla была канадская Sherritt International. Ей принадлежит 50% в СП с государственной кубинской General Nickel Company, производящем кобальт на шахте Моа. В Sherritt отказались от комментариев о поставках кобальта Panasonic.

Помимо Sherritt кобальт для Panasonic поставляет также Sumitomo Metal Mining, которая производит большую часть своих материалов на Филиппинах. Источники агентства утверждают, что именно на Sumitomo приходится большая часть поставок для создания аккумуляторных батарей.

В Tesla заявили, что компания «стремится в ближайшем будущем достичь практически нулевого использования кобальта».

В конце июня руководитель автомобильного подразделения Panasonic Йошио Ито заявлял, что Резкий рост производства Tesla Model 3 привел к дефициту аккумуляторных батарей. При этом Tesla продолжает наращивать темпы производства. По итогам июня компания отчиталась о производстве 5000 Model 3 за месяц, на июль заявлена цель в 6000.

В адрес компании звучат обвинения в завышении объемов фактического производства, а также использовании бракованных батарей и повторном применении сломанных деталей.

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Политика
Новости

Bloomberg узнал о предложении Путина провести референдум на Донбассе

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Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля с лидером США Дональдом Трампом предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников.

Путин предложил провести референдум о статусе Донбасса под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства. Позже Трамп написал о «большом успехе», достигнутом на саммите. Украина значилась в числе обсуждавшихся на российско-американской встрече тем.

Предложение о референдуме не было озвучено на совместной пресс-конференции Путина и Трампа, поскольку хозяин Белого дома попросил время обдумать предложение Москвы и пока не объявлять о нем публично. Администрация США не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вопрос, отметив лишь, что на встрече с Трампом «некоторые новые идеи обсуждались», и они еще «будут прорабатываться».

В 2017 г. с предложением провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений выступил экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом он заявлял в открытом послании лидерам Польши, Франции и Германии, США и России. Также он предлагал включить в «нормандский формат» переговоров об урегулировании на Украине «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса».

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Новости

Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью 2018 г. Вашингтон. Об этом в Twitter написала представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, приглашение российской стороне Болтон уже передал. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Стороны уже обсуждают этот вопрос», - написала она.

В конце июня Болтон приезжал с рабочим визитом в Москву для организации встречи российского и американского президентов. Во время пребывания в столице советник Трампа встретился с Путиным. Он также пообщался тогда с помощником президента по международным вопросам Юрием Ушаковым.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Стиль жизни
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Глава оргкомитета ЧМ предложил ужесточить наказание за прорыв на футбольное поле

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает необходимым ужесточить наказание за прорывы на футбольное поле. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«На мой взгляд, наказания за прорывы на поле нужно ужесточить. Например, в Англии за такое могут завести уголовное дело. Там даже у поля есть специальные таблички, напоминающие о том, что может грозить за прорыв» – так он прокомментировал акцию участников Pussy Riot, которые 15 июля во время финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле.

По словам Сорокина, акция его расстроила. «Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно», – сказал он, добавив, что выбежавшие на поле люди неуважительно отнеслись к труду тысяч человек. Они воспользовались полицейской формой и устроили акцию. «С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», – сказал Сорокин.

По его словам, сотрудников, которые пропустили ряженых к полю, накажут. «Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры», – добавил он. По его словам, произошедшее является уникальным случаем. В России к сотруднику в форме относятся с уважением. Этим воспользовались участники акции. «Стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», – сказал он.

В понедельник, 16 июля, Хамовнический районный суд Москвы признал четырех участников Pussy Riot, устроивших акцию «Милиционер вступает в игру», виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП). Суд дал им по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования в ближайшие три года.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

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Политика
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Суд Вашингтона перенес слушания по делу Бутиной

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Федеральный окружный суд Вашингтона перенес судебное заседание по делу гражданки России Марии Бутиной на 25 июля. Соответствующее постановление суда была размещено в электронной базе данных судебной системы США.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте суда, заседание по делу Бутиной начнется в 10.15 по местному времени (17.15 мск). Ранее сообщалось, что следующее судебное заседание состоится 24 июля.

В четверг, 19 июля, сотрудники российского посольства в Вашингтоне смогли посетить Бутину. В США ее обвиняют в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора. По информации «РИА Новости», российские дипломаты пробыли у нее более двух часов. Комментировать посещение россиянки они отказались.

Сотрудники ФБР задержали Бутину в Вашингтоне 15 июля, 18 июля суд принял решение оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства из-за риска побега. В США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Во время предыдущего судебного заседания Бутина не признала своей вины.

Кто шпионил в пользу России

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Политика
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Трамп отказался от предложения Путина допросить американцев

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Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан (в том числе бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола), которые могут быть причастны к противозаконной деятельности в России. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп с ним не согласен», – сказала она. «Надеемся, что президент Путин позволит 12 идентифицированным россиянам приехать в США, чтобы доказать свою невиновность или быть признанными виновными», – добавила она.

Ранее Белый дом заявлял, что рассмотрит возможность допроса российскими следователями американских граждан. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной говорил, что российская сторона хотела бы допросить Макфола и дважды заочно осужденного в России руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов на 3 млрд руб., а также к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации.

На встрече с Трампом в Хельсинки Путин предложил ему сотрудничество, согласно которому Москва допросит 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, а Вашингтон позволит допросить американцев по делу Браудера.

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Политика
Новости

Путин упразднил три президентских совета

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому упраздняются три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Копия документа опубликована на портале правовой информации.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.

Этим же указом глава государства учреждает Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. «Преобразовать Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», - говорится в копии документа.

Председателем совета является Путин, его заместителем - премьер Дмитрий Медведев. Ответственный секретарем выбран помощник президента Андрей Белоусов. Всего в совет входят более 30 чиновников. 

Новая администрация президента. Полный состав

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Финансы
Новости

Mastercard уточнила информацию о технологии selfie pay

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В пресс-службе международной платежной системы Mastercard уточнили информацию о технологии selfie pay, которую компания собирается начать тестировать осенью. Selfie pay позволит оплачивать покупки с помощью не подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства, а «моргания двумя глазами».

«Подмигивание в данном случае не является корректным названием. Технология предполагает моргание двумя глазами», - уточнили в Mastercard. Моргание при этом будет использоваться в качестве подтверждения платежа, добавили в компании.

В четверг вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев рассказал журналистам, что с ноября этого года компания начнет тестировать технологию selfie pay совместно с кредитными организациями. Массовое внедрение технологии в России и мире планируется на начало следующего года, говорил он. По его словам, технология может быть интегрирована в любое приложение, с помощью которого пользователь совершает покупки.

Ранее Visa и Mastercard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах.

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Бизнес
Новости

Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»

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Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота», сообщается на сайте правительства. Государству принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот».

Также в числе кандидатов гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, гендиректор «Всмпо-Ависма» Михаил Воеводин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и управляющий директор «Ренессанс брокера» Игорь Каменской.

В начале июля «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.

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