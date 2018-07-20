Минобороны сообщило об успешном испытании модернизированной противоракеты
Об успешном испытательном пуске модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) сообщила газета «Красная звезда». Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель», - рассказал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько.
Противоракета развивает скорость около 4 км / с., и может уничтожить боеголовку противника на максимальном удалении.
Издание отмечает, что все элементы противоракеты произведены на российских предприятиях из отечественных комплектующих. Ожидается, что в ближайшее время начнется серийное производства этого типа вооружения и его последующая поставка в воинские части на замену аналогам образца 1995 г.
Об успешных испытаниях модернизированных противоракет Минобороны сообщало в феврале 2018 г. Система ПРО защищает Москву и Центральный промышленный район от баллистических ракет. Данная система также способна предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство над регионом.