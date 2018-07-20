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Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Бутиной

Российское посольство в США запросило у американских властей разъяснения по поводу ареста задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на странице в Facebook.

В сообщении посольства отмечается, что россиянка, задержанная 15 июля по обвинению в работе в США иностранным агентом, при задержании испытала «стресс и психологическое давление» и «тяжело адаптируется к тюремным условиям». В то же время Бутина «чувствует себя нормально» и на здоровье не жалуется, уточняет посольство. Сообщение дипломаты опубликовали после того, как посетили Бутину в вашингтонской тюрьме.

«Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде», - говорится в заявлении. «Конечно, она была очень рада увидеть наших дипломатов, ощутить моральную поддержку», - отмечают дипломаты. В сообщении отмечается, что Бутина попросила сообщить ее родителям, «чтобы не волновались».

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. 18 июля суд решил оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства. По мнению минюста США и Федеральной прокуратуры страны, гражданка России может попытаться покинуть территорию США, если ее выпустят под залог. В США ей грозит до 15 лет заключения.

Американские следователи полагают, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой, указывало Reuters. В 29-страничном ходатайстве, которое прокуратура направила суду, говорилось также, что россиянка поддерживала связь с российскими «олигархами». Во время судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечения, Бутина не признала своей вины.

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