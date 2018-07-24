Белый дом сообщил о единственной договоренности на встрече Трампа с Путиным

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Представитель бизнесмена Николаева рассказал о финансовой поддержке Бутиной

Миллиардер Константин Николаев финансировал российские проекты арестованной в США Марии Бутиной в течение трех лет, но лишь до 2015 г. Об этом представитель бизнесмена рассказал «Коммерсанту». Речь, в частности, идет о движении «Право на оружие», которое возглавляет Бутина.

«В период с 2012 по 2014 г. он точечно предоставил финансирование общественной организации госпожи Бутиной для поддержки ее проектов в России», - рассказал представитель Николаева. При этом с 2015 г. бизнесмен с ней не контактировал и не оказывал ни финансовой, ни иной поддержки. «Его интерес и поддержка были ограничены исключительно проектами в России и исключительно в обозначенный период»,— подчеркнул собеседник издания.

В семье Бутиных бизнесом занимается также его супруга – Светлана, являющаяся президентом ООО «Промтехнологии», но к финансированию задержанной россиянки не имеет отношения и она, рассказал собеседник издания. «Николаев давал ей (Бутиной – ред.) деньги на организацию, но перестал это делать уже к концу 2014 г., а Светлана вообще не имела с ней финансовых вопросов — только профессиональные и довольно ограниченные», - уточнил он. Еще один собеседник рассказал, что Бутина - «очень идейная, в плане легализации короткоствольного оружия, например»,— уточнил он.

О финансовой поддержке со стороны Николаева в апреле рассказала сама Бутина, давая показания перед комитетом по разведке в сенате США, сообщала WP. Тогда представитель бизнесмена этот факт изданию не подтвердил.

Николаев входит в список Forbes (1999-е место) с состоянием $1,2 млрд. Ему и его партнерам Никите Мишину и Андрею Филатову принадлежит 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. В США Николаев входит в совет директоров American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

15 июля Мария Бутина была задержана в Вашингтоне, а 18 июля – арестована. США обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину Бутина не признает.