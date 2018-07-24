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Белый дом сообщил о единственной договоренности на встрече Трампа с Путиным

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Единственной конкретной договоренностью, достигнутой по итогам встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, стало продолжение межгосударственных контактов по линии национальной безопасности. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Со стороны США за эти контакты отвечает советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. «Могу вам сказать, что посол Болтон планирует провести встречу - последующую встречу со своим коллегой из России в следующем месяце, помимо встреч с другими европейскими союзниками для дальнейшего обсуждения», - уточнила Сандерс. О каком именно коллеге из России идет речь, она не пояснила.

Ранее Трамп попросил Болтона пригласить российского президента посетить Вашингтон этой осенью. Это приглашение уже передано, вопрос обсуждается, сообщала Сандерс.

Болтон готовил встречу Трампа и Путина в Хельсинки с американской стороны. Для этого он прибывал в Россию, где встречался с Путиным, а также министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. О подробностях встречи сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

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Бизнес
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Представитель бизнесмена Николаева рассказал о финансовой поддержке Бутиной

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Миллиардер Константин Николаев финансировал российские проекты арестованной в США Марии Бутиной в течение трех лет, но лишь до 2015 г. Об этом представитель бизнесмена рассказал «Коммерсанту». Речь, в частности, идет о движении «Право на оружие», которое возглавляет Бутина.

«В период с 2012 по 2014 г. он точечно предоставил финансирование общественной организации госпожи Бутиной для поддержки ее проектов в России», - рассказал представитель Николаева. При этом с 2015 г. бизнесмен с ней не контактировал и не оказывал ни финансовой, ни иной поддержки. «Его интерес и поддержка были ограничены исключительно проектами в России и исключительно в обозначенный период»,— подчеркнул собеседник издания.

В семье Бутиных бизнесом занимается также его супруга – Светлана, являющаяся президентом ООО «Промтехнологии», но к финансированию задержанной россиянки не имеет отношения и она, рассказал собеседник издания. «Николаев давал ей (Бутиной – ред.) деньги на организацию, но перестал это делать уже к концу 2014 г., а Светлана вообще не имела с ней финансовых вопросов — только профессиональные и довольно ограниченные», - уточнил он. Еще один собеседник рассказал, что Бутина - «очень идейная, в плане легализации короткоствольного оружия, например»,— уточнил он.

О финансовой поддержке со стороны Николаева в апреле рассказала сама Бутина, давая показания перед комитетом по разведке в сенате США, сообщала WP. Тогда представитель бизнесмена этот факт изданию не подтвердил.

Николаев входит в список Forbes (1999-е место) с состоянием $1,2 млрд. Ему и его партнерам Никите Мишину и Андрею Филатову принадлежит 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. В США Николаев входит в совет директоров American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

15 июля Мария Бутина была задержана в Вашингтоне, а 18 июля – арестована. США обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину Бутина не признает.

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Бизнес
Новости

«Шереметьево» предложило пассажирам переносить багаж на себе из-за сбоя

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Из-за сбоя системы транспортировки багажа в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить его самостоятельно.

«С 23.07.18 по 30.07.18 трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно», – цитирует «Интерфакс» сообщение аэропорта.

Проблемы с транзитным багажом в «Шереметьево» начались на минувших выходных. В частности, пострадали пассажиры региональных рейсов «Аэрофлота» – авиакомпания сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа без уточнения причин.

«Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек», – говорится в новом сообщении аэропорта.

Менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования «совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта», сказали в «Шереметьево».

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Политика
Новости

Трамп готов отозвать допуски у экс-руководителей спецслужб в связи с «российским делом»

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Президент США Дональд Трамп готов отозвать допуск к секретной информации у нескольких экс-руководителей спецслужб, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, это бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор ФБР Джеймс Коми и экс-руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Сандерс указала, что они политизировали, а в некоторых случаях и монетизировали свою осведомленность, чтобы обвинить Трампа в ненадлежащих связях с Россией. «То, что люди с допусками к гостайне выступают с беспочвенными обвинениями, придает этим обвинениям незаслуженный вес при полном отсутствии доказательств», – отметила Сандерс.

Допусков могут лишиться также бывший директор АНБ Майкл Хайден, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.

Все перечисленные лица так или иначе связаны с обвинениями в адрес Трампа и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

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Бизнес
Новости

Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу

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Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу. Соответствующее объявление размещено на его сайте. Когда работа будет восстановлена – не уточняется.

«В данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», – говорится в заявлении «Плеер.ру».

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска источник ТАСС не уточнил.

Это не первый раз, когда в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. О подобной ситуации в 2013 г. писал Forbes. В тот раз дело было связано с похищением iPhone и iPad. Тогда следователи проверили накладные на находящиеся в продаже товары в поисках краденых устройств, а также проверили трудовые книжки, так как подозревали в причастности к преступлению бывшего сотрудника магазина, рассказывала юрист «Плеер.ру» Алиса Козлова.

В 2017 г. возникли проблемы у другого онлайн-магазина – «Юлмарт». Его совладельца Дмитрия Костыгина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, «Юлмарт» предоставил в Сбербанк для открытия кредита ложные сведения о финансовом состоянии компании. В настоящее время Костыгин находится под домашним арестом, а «Юлмарт» продолжает работу.

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина доставили в суд

Экономика
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ФАС оценила совокупный ущерб от картелей в России

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Совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% от ВВП, заявил сегодня замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на совещании по развитию конкуренции в Ставрополе. «Мы уже научились выявлять картельные сговоры, особенно сговоры на торгах, 85% картелей - это именно сговоры на торгах. Это колоссальная проблема, которая стоит миллиардов рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям», - передал слова Цыганова «Интерфакс».

«Наиболее чувствительные сферы, в которых мы чаще выявляем факты картелизации экономики, - строительство, и прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», - добавил он.

Замруководителя ФАС отметил, что в 2017 г. в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях.

ВВП России в 2017 г. составил 92 трлн руб. в текущих ценах, соответственно оценка ФАС ущерба от картелей соответствует 1,8 трлн руб.

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Финансы
Новости

АСВ хочет взыскать с бывшего руководства банка «Российский кредит» 12 млрд рублей

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит» более 12 млрд руб. Об этом говорится в заявлении АСВ. На момент написания материала в картотеке суда иска не было.

АСВ утверждает, что подало заявление о взыскании убытков с основного собственника банка Анатолия Мотылева, предправления банка Петра Ушанова, а также членов правления Юрия Парамонова, Дмитрия Глазачева, Виктора Ускова.

Они принимали решения о предоставлении кредитов юрлицам, которые не вели хозяйственную деятельность, сопоставимую с масштабами кредитования, а также не обладали имуществом и доходами, необходимыми для выплаты кредитов, пришло к выводу АСВ. Кроме того, указанные топ-менеджеры принимали решения о расторжении договоров ипотеки и отчуждении ликвидных ценных бумаг.

Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 г.: ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Суд признал все кредитные организации банкротами.

Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорил «Ведомостям» представитель Следственного комитета летом 2016 г. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании, писал «Коммерсантъ».

Бизнес
Новости

Акимов сменил Дворковича во главе совета директоров РЖД

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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве развитие транспорта, возглавил совет директоров ОАО «Российские железные дороги», сообщила компания. Решение об этом принято на заседании совета директоров с учетом директив правительства от 3 июля, передал «Интерфакс».

С июля 2015 г. совет директоров РЖД возглавлял предшественник Акимова - Аркадий Дворкович, который в новый состав правительства не вошел, став сопредседателем фонда «Сколково».

Бывший первый замруководителя аппарата правительства, нынешний вице-премьер по цифровизации Максим Акимов занимается нацпрограммой «Цифровая экономика», нацпроектом по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацией госуправления. Также в его сфере ответственности транспорт, связь, инновации, недвижимость и интеллектуальная собственность.

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Бизнес
Новости

В Германии возникла нехватка пивных бутылок из-за жары

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Летняя жара в Германии создала проблемы для пивоваров в Германии: они столкнулись с дефицитом бутылок. Об этом пишет The Telegraph.

При покупке пива в Германии надо заплатить депозит в 8-15 центов за бутылку, отмечает The Telegraph. Его вернут при сдаче использованной бутылки. Обычно в немецких супермаркетах длинные очереди тех, кто хочет вернуть тару. После этого бутылки возвращаются пивоварам, чтобы те могли их повторно использовать. Однако из-за жары спрос на пиво опережает темп возврата бутылок, уточняет The Telegraph.

Эта проблема появилась не впервые. Летом всегда есть задержки доставок бутылок, но в этом году проблема особо острая, заявил представитель Ассоциации немецких пивоваров Марк-Оливер Хунхольц. К примеру, в 2012 г. проблема стояла так остро, что мюнхенская пивоварня Hofbräu продавала пиво только в обмен на пустые бутылки.

Почему банкир Роман Авдеев пьет пиво перед марафоном

Бизнес
Новости

ФАС уличила Tele2 в создании ложного впечатления о причастности к FIFA

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала действия ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) проявлением недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.

Речь идет сразу о нескольких действиях компании, отмечает ФАС. Во-первых, Tele2 разместила наружную рекламу «Specially for fans» (специально для фанатов – пер. с англ.). Во-вторых, компания на сайте указала информацию о тарифах под названиями «Гол» и «Супер Гол». В-третьих, оператор также на сайте поместил информацию о мероприятиях для болельщиков. Все эти действия образуют маркетинговую кампанию, которая создает ложное представление о причастности Tele2 к FIFA, отмечает ФАС. При этом футбольная ассоциация не заключала с оператором договоров, которые бы давали право на размещение подобной информации, добавляет служба.

Официальным спонсором FIFA является «Ростелеком», а действия Tele2 ведут к уменьшению прибыли, на которую могла бы рассчитывать FIFA и ее официальный спонсор, считает ФАС. Антимонопольное ведомство выдало Tele2 предписание о прекращении действий, нарушающих законодательство.

На Tele2 в ФАС пожаловалась FIFA, говорится в сообщении. Ранее футбольная организация жаловалась в антимонопольное ведомство на Райффайзенбанк, после чего было возбуждено дело.

Как болели президенты на финале чемпионата мира

Политика
Новости

Замруководителя ФСИН обвинил заключенного Макарова в провокации

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Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый сегодня заявил, что избитый заключенный Евгений Макаров сознательно провоцировал сотрудников ярославской колонии ИК-1. Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников», сказал Рудый журналистам.

Однако «в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее», признал Рудый. «Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», - отметил он.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сказал, что год назад после первого обращения Макарова видел лишь небольшой отрезок скандального видео.

Председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию номер 8, где содержится Макаров.

Накануне 17 сотрудников управления ФСИН, идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, были отстранены от исполнения должностных полномочий. Сегодня задержаны шестеро из них.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент на видео произошел еще 29 июня 2017 г., утверждала газета. После скандала и широкого возмущения общественности ФСИН назначила служебную проверку, а ярославский СКР возбудил уголовное дело. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло.

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Бизнес
Новости

Около 6000 клиентов «Натали турс» потребовали вернуть им деньги

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Примерно 6000 заявлений получил туроператор «Натали турс» от клиентов на возврат денег по несостоявшимся турам. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс». По ее словам, об этом сказал гендиректор компании Владимир Воробьев на встрече с клиентами и турагентами.

«Натали турс» начала выплачивать компенсации туристам за несостоявшиеся туры в начале июля, когда было выплачено около 800 000 руб. Больше туроператор никаких выплат не делал, уточняет «Интерфакс». Все туристы компании вернулись из поездок: последние прилетели 22 июля.

О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня, когда компания объявила об отмене чартерных рейсов. Позже туроператор отменил все путевки, даже оплаченные. Всего компания продала 10 000 туров с вылетом до 1 октября на сумму около $15 млн. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим, предупреждала Тюрина ранее.

«Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и еще на 5,9 млн руб. в фондах его персональной ответственности, сообщал Ростуризм. Однако страховая выплачивает деньги после официального прекращения деятельности, «Натали турс» о прекращении деятельности пока не объявляла.

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