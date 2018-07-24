Белый дом сообщил о единственной договоренности на встрече Трампа с Путиным
Единственной конкретной договоренностью, достигнутой по итогам встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, стало продолжение межгосударственных контактов по линии национальной безопасности. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Со стороны США за эти контакты отвечает советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. «Могу вам сказать, что посол Болтон планирует провести встречу - последующую встречу со своим коллегой из России в следующем месяце, помимо встреч с другими европейскими союзниками для дальнейшего обсуждения», - уточнила Сандерс. О каком именно коллеге из России идет речь, она не пояснила.
Ранее Трамп попросил Болтона пригласить российского президента посетить Вашингтон этой осенью. Это приглашение уже передано, вопрос обсуждается, сообщала Сандерс.
Болтон готовил встречу Трампа и Путина в Хельсинки с американской стороны. Для этого он прибывал в Россию, где встречался с Путиным, а также министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. О подробностях встречи сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.