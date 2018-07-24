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Правозащитники предупредили о начале голода в Йемене

Жители Йемена, страдающие от гражданской войны в стране, находятся на грани голода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Норвежского совета по делам беженцев Сюза ван Мегена, работающего в регионе. По оценкам организации, в таком положении пребывает примерно четверть населения – около 8,4 млн из 27,5 млн (данные 2016 г.) человек.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. Друг другу противостоят боевое крыло хуситов, представленное шиитским движением «Ансар Аллах», и войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади, поддерживаемые исламской коалицией во главе с Саудовской Аравией. С середины июня коалиция ведет успешное наступление, был захвачен и взят в блокаду порт Ходейда на побережье Красного моря.

Шиитские повстанцы в Йемене ищут международной поддержки и защиты от агрессии Запада. Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат 19 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нем шла речь о военной эскалации коалиции под началом Саудовской Аравии на западном побережье Йемена, сообщало агентство SABA.

Аль-Машат отмечал, что бои на западном побережье являются частью заговора против Йемена, чтобы упрочить контроль над морской инфраструктурой и жизненно важными навигационными проливами, а также оказать поддержку проектам западных стран, в частности США. В письме выражалась надежда на то, что Россия сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.

Позже стало известно, что письма с просьбой о поддержке были направлены также лидерам Китая и Франции.