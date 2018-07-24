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Одна из основательниц Femen покончила с собой в Париже

Одна из основательниц украинского движения Femen – Оксана Шачко покончила с собой в Париже поздно вечером в понедельник, 23 июля, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns.

На сайте и в соцсетях движения Femen информации о самоубийстве Шачко на момент публикации не было. Но сведения подтвердили ее соратницы по Femen. «К большому сожалению, информацию подтверждаю», – сказала активистка движения Инна Шевченко «ВВС News Украина». Тело Шачко нашли в ее квартире в Париже, сообщила соосновательница Femen Александра Шевченко, которая также в последние годы живет во Франции. По ее словам, точная дата смерти станет известна после экспертизы. «Но раз живой ее видели в пятницу вечером», – уточнила Шевченко.

Движение Femen было создано в 2008 г. на Украине. Журналист французского издания L’Obs, автор книги «Femen – история предательства» Оливье Гужон писал, что у истоков движения стояли три девушки – Анна Гуцол, Александра Шевченко и Оксана Шачко. Активистки движения стали известны благодаря протестам, в которых они принимали участие с обнаженной грудью. Неоднократно активистки Femen появлялись на мероприятиях с участием мировых лидеров. В частности, в 2013 г. несколько девушек устроили акцию на промышленной ярмарке в Ганновере, где в тот момент находились президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Femen протестовал против приговора участницам группы Pussy Riot, получившим тюремный срок за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Активистки выбежали к российскому президенту, разделись и начали выкрикивать лозунги. Акцию прекратила охрана.

Сам Путин потом заявил, что акция ему понравилась, хотя он считает, что дискутировать по политическим вопросам все же лучше в одетом виде. «Знаете, я не успел позавтракать утром. Если бы они мне, как говорят, колбасу показали или сало, это бы меня порадовало, а те прелести, которые они демонстрируют, – не очень», – говорил он позднее на пресс-конференции уже в Амстердаме (цитата по сайту Кремля). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь назвал акцию Femen обычным хулиганством.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь назвал акцию Femen обычным хулиганством.