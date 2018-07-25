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«Роскосмос» проверит всех руководителей предприятий космической отрасли

«Роскосмос» проверит всех руководителей предприятий отрасли, после чего проведет аттестацию каждого. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

«В отношении всех руководителей будет проводиться проверка, и на будущее будет проводиться аттестация. Мы будем уделять больше внимания, будем жестче к этому относиться», — пояснил он. Собеседник агентства добавил, что результаты проверок при необходимости будут направляться в компетентные органы.

Сейчас, по его словам, идет внутреннее расследование в головном научном институте госкорпорации ЦНИИмаш, сотрудник которого стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Проверку Счетной палаты ожидает также РКК «Энергия» - разработчик и производитель «Союзов» и «Прогрессов», а также космического корабля «Федерация».

Об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева стало известно 22 июля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвиняет его в государственной измене. Тогда же началось расследование в отношении экс-директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского.

Генеральный директор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин поручил оказывать органам следствия, проводящим проверки, максимальное содействие.

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