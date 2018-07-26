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СМИ сообщили о казни шестерых членов «Аум Синрикё»

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Последние шесть человек из числа приговоренных к смерти членов запрещенной экстремистской секты «Аум Синрикё» были казнены сегодня в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на свои источники. Телекомпания приводит имена казненных: Кадзуаки Окадзаки, Масато Йокояма, Сатору Хашимото, Ясуо Хаяси, Тору Тойода и Кеничи Хироуз.

«Аум Синрике» стала известна на весь мир после распыления нервно-паралитического газа зарин в метро Токио в утренний час пик в марте 1995 г. Тогда 13 человек погибли, около 6500 – пострадали.

В начале июля в Японии был повешен основатель секты Секо Асахара (настоящее имя – Тидзуо Мацумото). Тогда же был казнен бывший военный министр «Аум Синрике» Киехидэ Хаякава, руководивший строительством завода по производству зарина. Всего на 6 июля были казнены 7 бывших руководителей секты из 13 приговоренных к смерти.

Amnesty International осудила приведение смертных приговоров в исполнение, отметив, что казнь не может являться ответом даже на самые омерзительные преступления.

Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. На кнопку, автоматически открывающую люк под приговоренным, одновременно нажимают три человека. Таким образом никто из исполнителей не знает, кто именно привел приговор в действие.

Религиозной корпорацией «Аум Синрике» стала в 1989 г. В нее входило 30 000-50 000 человек, в том числе более 10 000 – в России, до запрета организации.

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Захарова прокомментировала декларацию Помпео по Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала декларацию госсекретаря США Майка Помпео о том, что непризнание Крыма российским отныне становится частью официальной политики США. По ее мнению, подобных деклараций Соединенных Штатов было много и все они со временем отменялись.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», – написала Захарова.

Сегодня госдепартамент США опубликовал «декларацию Помпео» по Крыму о том, что США не признают «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права», и будут «следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины». На слушаниях в сенате Помпео заявил, что США готовы усиливать давление на Россию в ответ на «агрессивные действия» с целью снижения уровня конфронтации. «Но при этом мы должны оставлять открытой дверь для диалога», – констатировал госсекретарь США.

Декларацию Помпео уже приветствовал президент Украины Петр Порошенко, назвавший ее способом «избавить Кремль от имперских иллюзий».

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Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил о задержании гендиректора НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Задержаны фигуранты дела о мошенничестве в производящем спутники и разгонные блоки «Фрегат» НПО им. Лавочкина, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова задержаны», – сказал он. По этой информации, в четверг будет подано ходатайство об их аресте.

В среду, 25 июля, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что Лемешевский подал в отставку со 2 августа после того, как СКР возбудил против него дело о мошенничестве.

«В отношении генерального директора АО "НПО им. Лавочкина" Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн руб.», – сказали в пресс-службе.

С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс» (ракеты-носители «Союз»), ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «ЭРА-Глонасс»), ожидается замена руководства РКК «Энергия» (пилотируемая космонавтика). На прошлой неделе стало известно о деле о госизмене в головном НИИ отрасли – подмосковном ЦНИИмаше.

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Госсекретарь США опубликовал декларацию по Крыму

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Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал декларацию о непризнании Крыма российским, в которой проводит аналогию с непризнанием советскими стран Прибалтики по «декларации Уэллеса» 1940 г. Документ размещен на сайте госдепартамента США.

Госдепартамент в очередной раз указал на нарушение Россией основополагающего положения международной политики, изложенного в подписанном СССР Хельсинкском заключительном акте 1975 г.: «воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

«Как и в декларации Уэллеса в 1940 г. Соединенные Штаты утверждают в качестве принципа своей политики отказ в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют о готовности следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины», – говорится в декларации.

По мнению Помпео, «Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и изолировала себя от международного сообщества».

В декларации Уэллеса (Самнер Уэллес, заместитель госсекретаря США в 1937–1943 гг.) о признании незаконным включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии в 1940 г. содержатся похожие формулировки. «Народ Соединенных Штатов отвергает захватнические действия вне зависимости от того, совершены ли они с помощью силы или угрозы применения силы. Он также отвергает любые формы вмешательства одной страны, вне зависимости от ее силы, во внутренние дела другого суверенного государства, вне зависимости от его слабости», – говорится в историческом документе.

Декларация Уэллеса представляла собой нечто намного большее, нежели сиюминутный символический жест, – писал в 2015 г. госсекретарь США Джон Керри. – Начиная с 1940 г. и вплоть до полного восстановления независимости балтийских стран полвека спустя флаги Эстонии, Латвии и Литвы продолжали реять в Вашингтоне, в то время как их народы верили в то, что придет день, когда свобода возвратится к ним».

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Бизнес
Новости

Otto и Quelle перестали работать в России

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Интернет-магазины Otto и Quelle (оба входят в немецкую Otto Group) перестали принимать заказы в России. Соответствующее объявление появилось на сайтах, передает «Интерфакс».

В сообщении, по данным агентства, также уточнялось: все уже оформленные заказы будут доставлены клиентам. На момент написания материала сайты Otto и Quelle были недоступны.

О том, что Otto и Quelle закроют онлайн-магазины в России, писала газета «Коммерсантъ» в апреле со ссылкой на заявление гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера. По его словам, закрытие магазинов на этом рынке – часть глобальной стратегии Otto Group, которая решила сосредоточиться на продажах для немецкоязычных стран. При этом Otto Group продолжит в России развивать другие свои бренды – Witt, Bonprix и eSolutions.

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Политика
Новости

Бывший первый замминистра по ЧС допрошен ФСБ по делу о мошенничестве

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Бывший первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шляков допрошен ФСБ в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Шляков находится на допросе в ФСБ. Пока что в статусе свидетеля», - сказал собеседник агентства.

Шляков был первым замминистра МЧС в 2013-2015 гг. при бывшем (до мая этого года) министре Владимире Пучкове. Уголовное дело о мошенничестве, по которому допрашивается Шляков, возбуждено по материалам проверки расходов МЧС за 2013-2016 гг. Счетной палатой, сообщил источник агентства.

Ранее в среду Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве. «Сергей Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», - сказал собеседник агентства.

Об итогах проверки МЧС Счетная палата сообщила еще в 2016 г., указав на многочисленные нарушения при закупках учреждениями министерства. Например, в 2015 г. федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности» (ФКУ ЦОД) закупило четыре пожарно-спасательных мотоцикла VFR1200X на базе модели Honda VFR1200X по 2,6 млн руб., тогда как их расчетная стоимость ниже закупочной почти на миллион рублей. В 2015 -2016 гг. МЧС закупило 110 пожарных автоцистерн «Камаз» с улучшенными ТТХ по 15 и 16,6 млн руб., тогда как цена обычной такой пожарной автоцистерны всего 6,6 млн руб.

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Новости

Штаб Собянина прокомментировал нецензурные предвыборные ролики

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Предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина не имеет отношения к распространяемым в соцсетях «предвыборным» роликам с ненормативной лексикой и намерен жаловаться в Мосгоризбирком. Об этом сегодня рассказал руководитель штаба Константин Ремчуков.

«В последнее время в соцсетях появились ролики, которые вызывают недоумение. В них в очень странной форме москвичей мотивируют прийти на выборы 9 сентября. Эти видео легко опознать - в них используется ненормативная лексика и другие сомнительные способы, как сейчас говорят, поймать хайп», - сказал Ремчуков «Интерфаксу».

По его словам, все обвинения в адрес штаба в распространении роликов бездоказательны: задача штаба - общение с москвичами, а не «засорение интернета вирусными видео». «Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», - сказал Ремчуков.

Видео, ориентированные на молодежную аудиторию, перечисляют достижения столицы и призывают «не класть на выборы».

Политологи указывают, что в отсутствие реального оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы 9 сентября главная задача властей - повышение явки. На предыдущих выборах 2013 г. москвичи, пришедшие голосовать за оппозиционера Алексея Навального, обеспечили четверть общей явки, при этом мэрия мобилизационной кампании не проводила.

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Политика
Новости

Bloomberg рассказал о чипе в футбольном мяче, который Путин подарил Трампу

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В футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, есть чип. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это рекламный чип.

Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar. Внутри него встроен чип, который можно подключить к смартфону и получить «эксклюзивный контент», говорится на сайте Adidas. В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и др., поясняет компания в руководстве к пользованию. Стоимость такого мяча – 8990 руб.

Adidas не стал комментировать Bloomberg, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, добавляет агентство. На фотографиях также нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas, рассуждает Bloomberg. Футбольный мяч проверили на безопасность, как и все подарки, заверила агентство пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она не пояснила, было ли что-то обнаружено.

В середине июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. На ней Путин подарил Трампу футбольный мяч. Это был символический подарок, потому что в России как раз закончился чемпионат мира по футболу, а США летом совместно с Мексикой и Канадой выиграли право на проведение турнира в 2026 г.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
Новости

Избирком Петербурга возглавил главный федеральный инспектор города

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Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко стал председателем городской избирательной комиссии города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Миненко был единственной кандидатурой, можно было проголосовать за или против него. В итоге его поддержали 12 членов комиссии, а один проголосовал против. Голосование было тайным. «Важно укрепить доверие граждан, безусловно оставаясь в рамках закона», – сказал Миненко.

Кандидатуру Миненко рекомендовал ЦИК. После этого семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Они дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко.

В ответ Памфилова сказала, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании. «Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете – дальше будем вести разговор по итогам», – заявила Памфилова.

Как россиян звали на президентские выборы

Политика
Новости

ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение об обеспечительных мерах в отношении голодающего кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм к 20 годам строгого режима.

Суд призвал Россию предоставить ему соответствующее лечение в стационарном медицинском учреждении. Сенцову ЕСПЧ предложил прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь, сообщила пресс-служба суда. Обеспечительные меры вынесены в исключительном порядке в соответствии с правилом 39-го регламента ЕСПЧ - запрет государству на действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя.

Сейчас Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая этого года он начал голодовку с требованием освободить политических заключенных в России и Крыму.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что сообщила послу США в России Джону Хантсману о состоянии здоровья Сенцова и тот был «удивлен» реальной картиной. «Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать», - сказала Москалькова. По сведениям адвоката Сенцова, он перестал ориентироваться во времени и испытывает серьезные проблемы с сердцем и почками.

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Бизнес
Новости

ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сразу две компании виновными в нарушении закона о рекламе – «Яндекс» и «Эвалар». Об этом говорится в сообщении службы.

В частности, «Эвалар» разместил рекламу в «Яндекс.Директе», которая содержала слова: [препарат] «Турбослим – средство № 1 для похудения в России». Антимонопольная служба напоминает, что нельзя размещать рекламу, направленную на указание превосходства перед конкурентами без указания преимуществ. Кроме того, реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что препарат не является лекарством. В данной рекламе «Эвалара» такое предупреждение занимало менее 5%.

Теперь компании могут привлечь к административной ответственности, отмечает ФАС. Им грозит от 100 000 до 500 000 руб. штрафа.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Технологии
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На Марсе нашли подземное озеро с возможностью для жизни

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Под Южным полюсом Марса обнаружено подземное озеро жидкой воды, сообщило сегодня Европейское космическое агентство (ESA). Агентство подчеркивает, что вопрос о возможности жизни на Марсе - сейчас или в прошлом - остается нерешенным. «Открытие отдаленно напоминает озеро Восток, заключенное под четырехкилометровой толщей антарктического льда. В земных подледниковых озерах живут некоторые формы бактерий, но неясно, способны ли линзы соленой, полной осадочных отложений воды быть подходящей для жизни средой», - говорится в сообщении.

Подповерхностное озеро постоянно жидкой воды открыто с орбитальной станции «Марс-экспресс», запущенной с Байконура еще в 2003 г. Ученые тщательно проанализировали данные основного инструмента миссии - радара Marsis для поиска водяного льда и жидкой воды на глубине до 5 км. До сих пор было достоверно установлено только наличие в приполярных регионах Марса прослоек водяного льда. Однако дополнительный двухлетний анализ особенно яркой аномалии размером 20 км, проведенный исследовательской группой под руководством Роберто Оросеи из Национального астрофизического института в Болонье, позволил уверенно говорить о наличии линзы жидкой воды толщиной не менее десятков сантиметров.

Для того чтобы точнее подтвердить находку, ученым пришлось найти способ увеличить разрешение радара и затем дистанционно перепрограммировать его на орбите Марса. Это грозило серьезной неисправностью, но в итоге нужные данные были получены.

«Единственно возможное объяснение - наличие жидкой воды, - сказал Оросеи сегодня на пресс-конференции итальянского космического агентства (ASI). - Очень заманчиво думать, что это место - лучший кандидат на наличие жизни на Марсе... Нельзя сказать, что жизни там будет легко, но это возможно с учетом земных аналогий».

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