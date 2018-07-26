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СМИ сообщили о казни шестерых членов «Аум Синрикё»

Последние шесть человек из числа приговоренных к смерти членов запрещенной экстремистской секты «Аум Синрикё» были казнены сегодня в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на свои источники. Телекомпания приводит имена казненных: Кадзуаки Окадзаки, Масато Йокояма, Сатору Хашимото, Ясуо Хаяси, Тору Тойода и Кеничи Хироуз.

«Аум Синрике» стала известна на весь мир после распыления нервно-паралитического газа зарин в метро Токио в утренний час пик в марте 1995 г. Тогда 13 человек погибли, около 6500 – пострадали.

В начале июля в Японии был повешен основатель секты Секо Асахара (настоящее имя – Тидзуо Мацумото). Тогда же был казнен бывший военный министр «Аум Синрике» Киехидэ Хаякава, руководивший строительством завода по производству зарина. Всего на 6 июля были казнены 7 бывших руководителей секты из 13 приговоренных к смерти.

Amnesty International осудила приведение смертных приговоров в исполнение, отметив, что казнь не может являться ответом даже на самые омерзительные преступления.

Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. На кнопку, автоматически открывающую люк под приговоренным, одновременно нажимают три человека. Таким образом никто из исполнителей не знает, кто именно привел приговор в действие.

Религиозной корпорацией «Аум Синрике» стала в 1989 г. В нее входило 30 000-50 000 человек, в том числе более 10 000 – в России, до запрета организации.