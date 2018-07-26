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Российское посольство в США ответило на крымскую декларацию Госдепа

Посольство России в США опубликовало ответ на декларацию Госдепартамента США о непризнании Крыма частью России. «Ждем декларации Госдепа о том, что Косово – это Сербия», - пишут российские дипломаты.

Авторы российского заявления обвинили американских партнеров в том, что они живут в «иной реальности», поскольку «пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 г.»

Крым был присоединен к России по итогам референдума весной 2014 г. Независимость Косова в начале 2008 г. провозгласил парламент республики, входившей в Сербию. Лозунг «Косово – это Сербия» стал символом протестов, организованных сербским правительством.

Представители российской дипмиссии также указали на « неадекватность рекомендаций внешнеполитического ведомства США» из-за прежних предостережений Госдепа от посещения ЧМ-2018. Несмотря на это в Россию приехало более 90 000 американских болельщиков, указывают дипломаты. «Сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения Госдепа о несуществующих «опасностях»», - отмечается в заявлении посольства.

В «крымской декларации» Госдепа США провозглашается отказ «в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права», отвергается «попытка аннексии Крыма Россией» и заявляется готовность «следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины».