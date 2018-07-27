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Белый дом сообщил о передаче Северной Кореей останков американских военных

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Останки военнослужащих США, взятых в плен во время войны на Корейском полуострове в 1950-1953 гг., были переданы Соединенным Штатам властями Северной Кореи. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление представителя администрации США. Самолет с останками вылетел из корейского Вонсана.

Договоренность о передаче останков военных была достигнута лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в ходе встречи в Сингапуре 12 июня. Она была зафиксирована в итоговой декларации саммита. Пхеньян взял на себя обязательство помочь США идентифицировать и вернуть останки тел американских солдат на родину.

По итогам саммита, который Ким Чен Ын назвал «прелюдией к миру», Пхеньян «подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», а Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.

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Новости

Путин согласился пойти с Эрдоганом в ресторан после снятия торговых ограничений

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Президент России Владимир Путин напомнил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о его обещании вместе пообедать в ресторане. Об этом Путин заявил на полях саммита БРИКС в ответ на замечание Эрдогана о том, что отношения Москвы и Анкары приводят «к зависти со стороны других лиц», сообщает РИА Новости.

Эрдоган подтвердил свое приглашение, но Путин ответил на него условием. «Мы договорились, что когда вы (российскую – ред.) мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем – ред.)», — пошутил российский президент. Эрдоган заявил, что будет ждать Путина с большим удовольствием.

Российская мясная продукция перестала поставляться на турецкий рынок с 2016 г. после того как Москва ввела ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это произошло из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 г. Анкара обещала проработать мясной вопрос еще в прошлом году. К настоящему времени почти все ограничения сняты.

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Политика
Новости

Греция назвала вероятную причину катастрофических пожаров

Ведомости
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Власти Греции имеют основания считать, что катастрофические пожары вблизи Афин, унесшие жизни минимум 82 человек, были результатом преднамеренного поджога, сообщило агентство Bloomberg.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас заявил, что пожарные, проанализировав спутниковые снимки и осмотрев места пожаров, пришли к выводу, что пожар начался с небольшими интервалами времени минимум в 22 местах. «Есть серьезные свидетельства преступной деятельности, проводится расследование», - заявил Тоскас.

В результате лесных пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, почти 200 получили ранения.

Лесные пожары в Греции

Политика
Новости

Bloomberg сообщил о связях Бутиной с наследником Рокфеллеров

Ведомости
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Арестованная в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации россиянка Мария Бутина контактировала с представителями республиканской партии при посредничестве наследника Рокфеллеров, издателя журнала American Conservative и сторонника более тесных связей с Россией Джорджа О'Нила-младшего, пишет Bloomberg. Именно О'Нил-младший является «гражданином США № 2», упомянутым в первой версии судебных документов.

По информации The Wall Street Journal, связь россиянки и наследника Рокфеллеров заключается в том, что именно он при участии Бутиной организовал частный ужин в Вашингтоне в начале февраля 2017 г., на котором российская делегация встречалась с представителями республиканцев. В материалах обвинения говорится, что Бутина якобы сказала О'Нилу-младшему, что «этот канал коммуникаций» одобрил представитель администрации президента России Владимира Путина. «Все, что нам было нужно, это "да" со стороны Путина. Остальное будет легче», - цитируются в документе слова россиянки. По мнению обвинения, эта фраза должна была показать официальную поддержку непубличного канала связи в виде подобных мероприятий.

На ужине присутствовали авторитетные конгрессмены-республиканцы Дейна Рорабахер и Томас Месси, однако ни содержание беседы, ни состав российской стороны помимо Бутиной и тогдашнего зампреда ЦБ Александра Торшина, не известно.

WSJ указывает, что в нескольких электронных письмах, относящихся к делу, есть адрес и Джорджа О'Нила-младшего, и имя «гражданина США № 1» Пола Эриксона, который якобы помогал Бутиной лоббировать интересы России в Национальной оружейной ассоциации (NRA). Самого наследника ни в чем не обвиняют; он не ответил СМИ на просьбы о комментариях.

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Политика
Новости

Разведка США назвала Россию одним из трех лидеров кибершпионажа

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Национальный центр контрразведки и безопасности США назвал Россию - вместе с Китаем и Ираном - одним из лидеров кибершпионажа, направленного на государственные органы и промышленные объекты США. Об этом сообщает ABCnews.

«Китай, Россия и Иран выделяются наиболее умелыми и активными агентами в киберпространстве, связанными с экономическим шпионажем и потенциальной кражей коммерческих тайн и закрытой информации», - говорится в докладе.

Россию интересуют в основном новые технологии и данные о ключевых секторах экономики, в том числе призванные укрепить ее обороноспособность, говорится в документе. Американская разведка напоминает, что экономический шпионаж - сравнительно низкозатратный и высокоэффективный вид шпионажа, дающий хорошие результаты при работе со слабозащищенными сетями типа исследовательских и университетских.

Согласно информации разведки, «страны с более тесными связями с США» также участвовали в кибершпионаже, чтобы получить доступ к американским технологиям, отмечает «Интерфакс».

Американская нацразведка ожидает, что Россия, Китай и Иран и в дальнейшем будут участвовать в экономическом кибершпионаже в отношении США.

«Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве. Все они почти наверняка продолжат направлять значительные ресурсы и использовать широкий спектр тактик, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации», - отмечают авторы доклада.

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Бизнес
Новости

Власти Москвы на месте съемочной площадки «Дома-2» построят трамвайную остановку

Ведомости
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Московские власти построят автомобильную магистраль от Саларьево до деревни Марьино через коттеджный поселок Летова Роща в новой Москве. Это следует из документов комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Первым на это внимание обратила «Медуза». Издание также уточняет, что дорога пройдет через съемочную площадку проекта «Дом-2». На одном из главных мест телешоу должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Владельца участка уже уведомили об изъятии земли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы департамента развития новых территорий столицы. Он добавил, что дорогу проектировали так, чтобы «не затронуть ни одного жилого объекта». Трасса проходит через земли и нежилые строения компании «ЕТК-инвест», отмечает «РИА Новости».

Именно «ЕТК-инвест» («дочка» ЕТК Александра Карманова) приобрела 2,9 га земли в новой Москве для съемок «Дома-2», писал РБК в 2017 г. По данным издания, для обустройства съемочной площадки компания привлекала кредиты Промсвязьбанка и Альфа-банка.

«Дом-2» – одно из самых популярных шоу российского телеэфира: выходит на ТНТ. Оно идет уже 14 лет. У программы вышло более 5000 выпусков. В последний рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых российских знаменитостей вошла ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. По подсчетам издания, за год она заработала $3,9 млн.

10 самых высокооплачиваемых российских знаменитостей

Политика
Новости

Суд арестовал гендиректора НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Бабушкинский суд Москвы арестовал до 19 сентября генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, сообщило «РИА Новости». »Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласил решение судья.

Лемешевский был задержан вечером 25 июля. Он обвиняется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Лемешевский отказался признать вину, следует из материалов дела.

Как отмечается в ходатайстве следователя, следствие также «усматривает в действиях Лемешевского признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)». Задержанная вместе с ним руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова от признательных показаний тоже отказалась.

Третьим фигурантом дела является председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщил в четверг Следственный комитет России.

Коллеги адвоката опровергли «Интерфаксу» информацию о том, что он скрывается от следствия. По словам сотрудников адвокатской конторы, Третьяков уехал с семьей на Байкал, поездка была запланирована еще в июне.

По версии следствия, Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили средства госкорпорации «Роскосмос» (владеет 95,7% НПО им. Лавочкина) путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг. В действительности же эти услуги, по данным следствия, оказывали штатные сотрудники предприятия. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 млн руб.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, привлеченные юристы представляли НПО в судебных спорах с «Роскосмосом» и за каждую победу в суде получали премии («гонорары успеха»), размер которых составлял 8% от суммы «выигрыша». Они, по данным издания, выплачивались из бюджетных средств, выделенных на выполнение госконтрактов.

Политика
Новости

Бывший первый замминистра по ЧС Шляков арестован судом

Ведомости
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Тверской суд Москвы сегодня отправил под арест до 25 сентября бывшего первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шлякова и еще двух фигурантов его дела о мошенничестве. «Постановлением суда удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении (Юрия) Кузнецова и (Сергея) Онищенко меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Всем троим вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, вместе с еще одним предполагаемым сообщником - Александром Казарцевым - обвиняемые предложили содействие в назначении на должность и. о. губернатора Ярославской области бывшему замгубернатора региона и экс-сенатору Юрию Удалову.

Накануне Шляков был задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Защита экс-замминистра настаивала на его невиновности. «Он всего лишь познакомил одного из обвиняемых с так называемым потерпевшим», - заявил в суде адвокат Руслан Коблев.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ЧТПЗ пожаловался на изменение ценообразования «Газпрома» на трубы

Ведомости
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«Газпром» перешел на спотовое ценообразование при заключении контрактов с производителями труб, что осложняет работу компаний трубной отрасли. Об этом рассказал генеральный директор группы ЧТПЗ Борис Коваленков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, раньше при заключении контрактов с «Газпромом» использовалось формульное ценообразование, которое устраивало всех. «Формула позволяла на длительный период работы нивелировать любые изменения цены, поэтому и для металлургов, и для производителей труб работа была прогнозируемой и понятной», — сказал Коваленков.

Сейчас же «Газпром» и производители трубной продукции перешли к спотовому ценообразованию – и контракты заключаются по итогам тендеров. «Прогнозировать понятный результат стало сложнее. Проводя переговоры с поставщиками металла, мы не до конца понимаем, какой ценовой уровень будет на трубную продукцию после завершения тендера», — пояснил гендиректор ЧТПЗ.

Коваленков отметил, что поставка труб под проекты — длительная история, поскольку «необходимо заранее законтрактовывать металл, согласовать его параметры качества, соблюдать графики». При этом у «Газпрома» довольно жесткие требования к качеству продукции, которые может выполнить далеко не каждый производитель.

В текущем году ЧТПЗ планирует поставить «Газпрому» около 200 000 труб большого диаметра.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома «Мета», металлоторговое подразделение «Уралтрубосталь». Также в группу входят предприятия по производству магистрального оборудования: «Этерно», «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия).

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым они контролируют более 80%.

Бизнес
Новости

Газ перестал быть основным источником доходов «Новатэка»

Ведомости
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Во II квартале текущего года «Новатэк» получил лишь треть выручки (34%) от продажи газа, следует из материалов компании. Во II квартале прошлого года газ занимал доминирующее положение в доходах «Новатэка» — 44%.

Максимальную долю выручки (39%) в апреле — июне компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.

В июле «Новатэк» впервые поставил в Китай сжиженный природный газ (СПГ) с «Ямал СПГ» по Северному морскому пути через Дальний Восток. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения.

«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 17,5 млн т СПГ в год. Первая технологическая очередь завода начала отгрузку готовой продукции в декабре прошлого года. Вторую очередь планируется запустить в начале августа.

«Новатэку» принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ». По 20% — у Total и CNPC, еще 9,9% — у Silk Road Fund.

Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер

Бизнес
Новости

Coca-Cola повысит цены из-за введенных Трампом пошлин на алюминий

Ведомости
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Американская Coca-Cola повысит цены на свои напитки. Об этом рассказал CNBC гендиректор компании Джеймс Квинси. По его словам, решение связано с повышением тарифов на алюминий, из которого делают банки для напитков.

Гендиректор Coca-Cola отметил, что повышение цен произойдет в середине года. Когда именно и на сколько – он не уточнил. Он также не сказал, затронет это только США или коснется других рынков тоже. «Цена на сталь и алюминий растет. Цена на труд растет», – сказал Квинси.

В марте президент США Дональд Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Новые правила уже начали действовать. Пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год, подсчитала ранее некоммерческая организация Tax Foundation. Трамп объяснял необходимость введения пошлин рисками для национальной безопасности. Американские промышленники уже предупреждали американского президента, что пошлины могут нарушить мировую торговую систему и привести к сокращению инвестиций, а также рабочих мест.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта в Калининграде к ЧМ-2018

Ведомости
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Работы по реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» были плохо организованы, сроки выполнения не соблюдались, что привело к дополнительным тратам. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки.

Реконструкция аэропорта началась в 2014 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Сначала подрядчиком было выбрано ООО «Стройновация». Но в августе 2016 г. Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт компанией из-за того, что она отставала от сроков на девять месяцев. В конце декабря того же года правительство своим постановлением назначило достраивать аэродром ОАО «Центродорстрой».

Реконструкция должна была закончиться в 2016 г., говорится в сообщении Счетной палаты. Однако в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту, а также из-за недостаточного контроля со стороны Росавиации и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» работы завершились только в 2018 г.

«Низкий уровень организации работ и перенос срока их завершения привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд руб. до 3,9 млрд руб., или на 655 млн руб., подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета», констатировал директор департамента Счетной палаты Олег Чернявский.

Кроме того, стоимость работ по контракту с «Центродорстроем» была рассчитана с учетом удорожания закупаемого импортного оборудования. Проверка же показала, что часть установленного в аэропорту оборудования произведена в России, а оплата импортного оборудования осуществлялась в рублях, поэтому его стоимость не зависела от курса валюты и не могла вырасти.

Также Счетная палата заметила, что в контракт с «Центродорстроем» была включена часть работ, принятых по мировому соглашению со «Стройновацией». Эти работы не выполнялись вторым подрядчиком.

В связи с этим Счетная палата обратила внимание на необходимость скорректировать стоимость контракта с «Центродорстроем». Отмечается, что «Администрация гражданских аэропортов» уже учла этот совет и снизила цену контракта на 25,8 млн руб.

Город в аэропорту

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