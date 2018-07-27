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Белый дом сообщил о передаче Северной Кореей останков американских военных

Останки военнослужащих США, взятых в плен во время войны на Корейском полуострове в 1950-1953 гг., были переданы Соединенным Штатам властями Северной Кореи. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление представителя администрации США. Самолет с останками вылетел из корейского Вонсана.

Договоренность о передаче останков военных была достигнута лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в ходе встречи в Сингапуре 12 июня. Она была зафиксирована в итоговой декларации саммита. Пхеньян взял на себя обязательство помочь США идентифицировать и вернуть останки тел американских солдат на родину.

По итогам саммита, который Ким Чен Ын назвал «прелюдией к миру», Пхеньян «подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», а Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.