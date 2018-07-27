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Генсек ООН сообщил о дефиците наличных в бюджете всемирной организации

Отсрочки при выплате взносов в бюджет ООН могут привести к дефициту наличных средств во всемирной организации. Об этом генсекретарь Антониу Гутерриш сообщил в письме своим подчиненным. О ситуации он известил также представителей стран-членов ООН.

«В основном из-за отсроченных взносов государств-членов в регулярный бюджет этот новый дефицит наличных средств отличается от тех, что мы наблюдали ранее», - приводятся его слова в сообщении ООН. Гуттериш пишет, что бюджет организации еще никогда не получал так мало денег в это время года. «Деньги заканчиваются раньше и остаются на минимуме дольше», - констатировал он.

В конце июня 2018 г. сумма взносов, выплаченных государствами-членами, составляла около $1,49 млрд, тогда как годом ранее она превышала $1,70 млрд. Размер невыплаченных взносов за 2018 г. составляет примерно $810 млн. Эту сумму должно выплатить 81 государство. Размеры взносов определяются, исходя из платежеспособности стран.

Гуттериш сообщил, что обратился к членам ООН с призывом выплачивать свои взносы полностью и вовремя, и подчеркнул, что финансовые риски связаны с исполнением мандатов и репутацией всемирной организации.