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РБК сообщил о новом кураторе «Юнармии»

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны и окружении Картаполова. Официально о назначении может быть объявлено сегодня.

До сих пор за работу с личным составом отвечал статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков. «Картаполов станет одиннадцатым по счету заместителем министра. В частности, в его подчинении будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание», – рассказал собеседник издания в Минобороны.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в мае 2016 г. по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. По данным движения, на конец июля 2018 г. в его рядах насчитывалось более 250 000 подростков с 11 до 18 лет. Домен armyshoprf.ru, на котором есть почта для связи с движением, по данным Whois, зарегистрирован на ООО «КОНКОРД М». Его совладелец – российский ресторатор, известный как «повар Путина» Евгений Пригожин. Связанная с бизнесменом фирма «Мегалайн» также является одним из подрядчиков Минобороны.

Картаполов возглавлял российскую группировку войск в Сирии с декабря по март 2017 г. В это время после операции с участием российской авиации и Сил специальных операций 2 марта 2017 г. Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.