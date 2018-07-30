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Президент Хорватии рассказала о приглашении Путина в Загреб

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью «Коммерсанту» рассказала о приглашении в Загреб российского лидера Владимира Путина. Впервые она пригласила Путина в свою страну в 2017 г., когда приезжала в Сочи. Второй раз – в Москве, где смотрела финал ЧМ-2018 г.

«Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина», – отметила Грабар-Китарович. По ее мнению, переговоры с Путиным «могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы». Возможных сроков визита она не назвала: «Это зависит от расписаний нас обоих, но, как я сказала президенту Путину, – как только ему будет это удобно».

Президент Хорватии рассказала, что нашла, как ей кажется, общий язык с Путиным. Будучи членом НАТО, Хорватия настаивает «на соблюдении международного права и выступает за реализацию минских договоренностей по Украине». В то же время в Загребе выступают за сохранение диалога с Россией. «Он неизбежен, Россия – это великая держава, и в самых горячих точках мира, например в Сирии, без России не обойтись», – подчеркнула Грабар-Китарович. Москва поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

Также президент Хорватии поделилась своими эмоциями и воспоминаниями о финале чемпионата мира по футболу. «Это был потрясающий вечер – не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь такое переживала, разве что в ночь после победы на президентских выборах. Я была взволнована, но в то же время чувствовала ответственность за тот пост, который занимаю. И я не хотела скрывать своих чувств от мира, я просто хотела быть собой», – рассказала она.