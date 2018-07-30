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Макфол заявил о завершении своей научной карьеры из-за санкций Москвы

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал, что ему пришлось завершить свою исследовательскую деятельность о России из-за наложенных на него визовых ограничений.

«Все мои исследования были о России. Я больше не могу проводить исследования о России. Моя академическая карьера, связанная с исследовательской деятельностью <...> закончена», – сказал Макфол в интервью телеканалу MSNBC. Он отметил, что является профессором Стэнфордского университета уже три десятка лет, и после попадания в российский санкционный список его жизнь кардинально изменилась.

Макфол был американским послом в России с 2012 по 2014 г. В ноябре 2016 г. дипломат объявил, что ему запретили въезд в Россию, поскольку он попал в «санкционный список Кремля». По словам Макфола, ему стало об этом известно после того, как он безуспешно попытался оформить российскую визу. Бывший посол заключил, что попал под ограничения из-за своих связей с экс-президентом США Бараком Обамой.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что причиной внесения Макфола в санкционный список стал ущерб, который экс-посол нанес российско-американским отношениям. В июле 2018 г. представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что его ведомство хотело бы допросить Макфола по делу основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера.

Макфол уходит с должности посла США в России