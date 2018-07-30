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Путин подписал закон о реформе судов общей юрисдикции

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Автором законопроекта выступил Верховный суд. Теперь апелляционные и кассационные жалобы больше не будут рассматриваться в том же суде, где разбиралось дело первой инстанции. Будет создано пять апелляционных судов: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. А также девять кассационных – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке.

Кроме того, предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа увеличен с 70 до 76 лет, а также введены обязательные аудиопротоколы заседаний в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что главу коллегии по гражданским делам Василия Нечаева должны были отправить в отставку в августе 2018 г. из-за достижения предельного возраста в 70 лет. Теперь конкурс на эту должность закрыт.