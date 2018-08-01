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Участников Pussy Riot отпустили из полиции

Четверо участников панк-группы Pussy Riot Ольга Пахтусова, Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Петр Верзилов были отпущены из ОВД «Лужники» в ночь на 1 августа. Об этом сообщил Верзилов на своей странице в Twitter. «Свобода после 15+1 суток ареста и ура!» - написал он.

Участники Pussy Riot были арестованы после того, как 15 июля выбежали в полицейской форме на футбольное поле стадиона «Лужники», где шел финальный матч чемпионата мира Франция – Хорватия. Свою акцию они назвали «Полицейский вступает в игру» и посвятили ее проблемам правоприменения в России. Они, в частности, хотели прилечь внимание к политзаключенным, уголовным делам за репосты и незаконным арестам на митингах.

30 июля молодые люди были выпущены из спецприемника после 15 суток ареста, но на выходе снова задержаны еще на ночь. Ожидалось, что 31 июля состоится третье судебное заседание за участие в акции на ЧМ-2018, но Хамовнический суд отказался рассматривать материалы полиции на этой неделе, сообщил Верзилов.

Участникам панк-группы вменяется статья 20.2 КоАП – «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщала Пахтусова.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира