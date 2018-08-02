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«Коммерсантъ» узнал об опасениях Москвы из-за репутационных рисков ОДКБ

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Из-за привлечения к суду в Ереване генсекретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова право выдвигать кандидатуру на этот пост может перейти от Армении к Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника.

Источник в российских госструктурах сообщил изданию о том, что судебное преследование действующего генсекретаря ОДКБ по делу о силовом разгоне акций протеста армянской оппозиции в марте 2008 г. вызвало особое раздражение Москвы. Собеседник считает, что оно ставит под удар репутацию всего пророссийского военно-политического блока. Близкий к структурам ОДКБ источник не исключил, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил изданию, что его страна направила в секретариат ОДКБ запрос о начале процедуры замены Юрия Хачатурова на другого представителя страны. В штаб-квартире блока такой информации пока нет.

По правилам ОДКБ пост генсека должен сохраниться за Арменией до 2020 г. Далее в порядке ротации по алфавиту он должен перейти Белоруссии, но в России дают понять, что это может случиться и раньше. Это произойдет, если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — говорит собеседник издания, близкий к администрации российского президента.

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Экономика
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Бизнес-омбудсмен предложил «докупать стаж» для выхода на пенсию

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Момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», – сказал Титов в интервью «Интерфаксу». Он полагает, что у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

«У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается», – предложил Титов.

Если человек хочет выйти на пенсию досрочно, то он мог бы заплатить государству определенную сумму, чтобы начать получать полноценную пенсию, пояснил бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что возглавляемый им институт экономики роста имени Столыпина подготовил соответствующие предложения и направил их в правительство и профсоюзам.

Сейчас пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55 лет. Госдума 19 июля приняла правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г.

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Бизнес
Новости

Структура «Ростеха»‍ стала единым оператором санавиации

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил подконтрольное «Ростеху» АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным поставщиком услуг санитарной авиации для государства в 2018-2019 гг. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующее распоряжение премьер подписал «на днях».

По данным газеты, регионы получат право заключать контракты с НССА «как с единым исполнителем». Их цену рассчитает заказчик на основании «общедоступной ценовой информации» — средневзвешенной цены летного часа, указывает издание. Типовой контракт подготовят Минтранс и Минздрав, согласуют — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин.

Минфин запрос издания перенаправил в Минтранс и Минздрав. Минтранс не ответил на запрос журналистов. Минздрав приоритетом в развитии санитарной авиации назвал своевременное и качественное оказание скорой медпомощи с использованием воздушных судов. По словам собеседника газеты, организация полетов является задачей авиакомпаний.

«Ростех» уточняет, что учредили НССА в рамках поручения президента Владимира Путина подготовить в регионах систему санитарно-авиационной эвакуации по единому стандарту в формате «24/7».

Владимир Путин поручил правительству заняться санитарной авиацией еще в 2013 г. Идею о централизации санавиации в России озвучил директор индустриального кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в ноябре 2017 г., напоминает Vademecum. В рамках проекта предлагалось создать единого федерального оператора санавиации, главным претендентом стала НССА, указывает издание. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания на 25% принадлежит АО «Рычаг» (структура «Вертолетов России») и Фонду развития санитарной авиации (75%).

Технологии
Новости

Топ-менеджер Facebook по безопасности покинет компанию

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Главный специалист по безопасности Facebook Алекс Стэймос уходит из компании. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мой последний день в Facebook наступит 17 августа. И хотя я лишусь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжат решать эти проблемы», – написал Стэймос.

Начиная с сентября Стэймос начнет на постоянной основе преподавать в Стэнфордском университете. Он пообещал продолжить свои исследования в области информационной безопасности.

Газета The New York Times в марте сообщала, что Стэймос выступал за более полное раскрытие информации о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента и это встретило сопротивление со стороны его коллег.

Стэймос стал третьим за последнее время топ-менеджером Facebook, который объявил об уходе из компании. Ранее это сделали главный юридический консультант Колин Стретч и главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., которое осуществлялось, по их данным, в том числе через Facebook. Осенью 2017 г. соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

Минсельхоз поддержал выведение затрат на страхование аграриев из единой субсидии

Ведомости
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Лоббируемая страховщиками идея выведения затрат на страхование АПК из единой субсидии получила поддержку Минсельхоза, Минфина и Минэкономики. До 1 августа ведомства должны были по поручению премьера Дмитрия Медведева представить в правительство свои предложения по поводу этой инициативы. По данным «Коммерсанта», Минсельхоз подготовил соответствующий документ, согласовав его с двумя другими ведомствами.

Из документа следует, что в 2020 г. бюджетная поддержка в виде оплаты половины стоимости аграрных полисов будет выведена за рамки единой субсидии. При этом уже с 2019 г. она получит «защищенный» статус, который не позволит местным властям перераспределить эти средства на другие статьи расходов. Ранее участники рынка опасались, что отказавшиеся от агрострахования регионы могут затормозить инициативу.

Страховщики считали, что именно из-за механизма действия единой субсидии снизилась популярность страхования у аграриев. До него аграрии страховали до 20% посевов, в 2017 г. застрахованы были лишь 1,7%, или 1,3 млн. В прошлом году объем страховых премий в этом сегменте сократился на 67% до 2,8 млрд руб. В мире этот рынок за последние десять лет вырос вчетверо, превысив $30 млрд. На страхование с господдержкой приходится и 70% этого объема.

Заявленный аграриями ущерб в этом году может стать рекордным за последние пять лет, считает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. «Из заявленного ущерба в 8,7 млрд руб. на 1 июня страхованием покрыто 0,3%, большая часть трат ляжет на бюджет, при этом в нем в этом году на возмещение ущерба аграриев от ЧС заложено только 1,9 млрд руб.», - рассказал он.

Выведение затрат на страхование из единой субсидии может стать первым шагом к реформированию субсидирования в отрасли. О совершенствовании этой системы говорили участники аграрного совещания у премьера 22 июня.

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Новости

Tesla отчиталась о рекордных убытках во II квартале

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Американский производитель электрокаров Tesla отчитался о рекордных убытках во II квартале. Они составили $717,7 млн по сравнению с 336,4 млн за аналогичный период прошлого года. По итогам I квартала убытки компании оценивались в $709,5 млн. Доходы компании во II квартале 2018 г. выросли до $4 млрд с $2,79 млрд за тот же период в прошлом году.

Несмотря на сообщения о рекордных убытках второй квартал подряд, акции Tesla к концу торгового дня подскочили на 11%, отмечает Reuters. Причина - в снижении показателя отрицательного денежного потока, основного для финансового здоровья компании. Во II квартале он составил $739 млн, хотя аналитики ожидали, что он будет не менее $900 млн, поскольку на протяжении последних трех кварталов компания «сжигала» по $1 млрд каждые три месяца, указывает Bloomberg. «Tesla не сжигает топливо, Tesla сжигает деньги», - констатировало агентство в конце апреля, уточнив, что каждую минуту в компании сгорает $6500. Первоапрельская шутка основателя компании Илона Маска о банкротстве компании, «несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц», казалась инвесторам шуткой лишь отчасти.

В последнем отчете Tesla приободрила инвесторов прогнозами относительно Model3, которая стала самой продаваемой моделью компании: 18 449 из общего количества реализованных электрокаров в 40 768 машин. Маск подтвердил планы компании выйти на производство 6000 Model3 в неделю к концу августа, а к концу года довести этот показатель до 10 000. Компания прогнозирует, что валовая прибыль модели вырастет до 15% в III квартале и приблизится к 20% в IV квартале.

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Технологии
Новости

WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений для бизнеса

Ведомости
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Мессенджер WhatsApp, насчитывающий около 1,5 млрд пользователей, вел функцию платных сообщений для компаний в приложении WhatsApp Business, сообщается в его корпоративном блоге. Как передает Reuters со ссылкой на мессенджер, стоимость сообщения будет варьироваться от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны.

Нововведения основаны на просьбах пользователей облегчить их общение с компаниями. Многие клиенты предпочитают общаться с поставщиками товаров и услуг в чате, вместо того чтобы звонить или писать электронные письма.

Мессенджер предложил своим пользователям несколько вариантов. Они могут воспользоваться функцией обратной связи, оставив номер своего телефона на сайте компании или внутри ее приложения, чтобы она отправила необходимую информацию. Клиенты могут начать чат с помощью значка прямой связи на сайте компании или в ее рекламе на Facebook. Также существует возможность обращения в службу поддержки.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», - уточняется в сообщении WhatsApp. Общение клиентов с компаниями будет защищено сквозным шифрованием.

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Политика
Новости

Арестован экс-гендиректор Urban Group

Ведомости
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Савеловский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора Urban Group и входящей в группу компании «Ивастрой» Андрея Пучкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел на сайте суда. Пучков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал об уголовном деле, возбужденном в отношении руководства «Ивастроя». По данным следствия, компания собрала с дольщиков 6,7 млрд руб. на достройку ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья, но так и не ввела его в эксплуатацию. По информации издания, на действия менеджмента компании мог также пожаловаться основной владелец Urban Group Александр Долгин.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков Подмосковья, все пять компаний которого были признаны банкротами 9 июля. По разным данным сумма невыполненных обязательств перед дольщиками составляет 70-80 млрд руб. По всем проектам Urban Group было заключено 19 469 договоров долевого участия, но пока только 10% дольщиков (1612) подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья.

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Бизнес
Новости

Минпромторг предложил сделать отечественный алюминий условием для субсидий автозаводам

Ведомости
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Минпромторг предложил добавить в список оснований для начисления баллов автопроизводителям, претендующим на государственные субсидии, использование металлов российского производства, в том числе алюминия. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления - часть мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018 - 2023 годы, выработанных на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака 27 июня 2018 г., следует из пояснительной записки. На совещании у Козака прорабатывалась поддержка единственного российского производителя первичного алюминия в стране - UC Rusal Олега Дерипаски, писал «Коммерсант». Компания, в начале апреля подпавшая под американские санкции, в 2017 году произвела 3,7 млн т алюминия, тогда как вся емкость внутреннего рынка не превышает 1 млн т.

Минпромторг предлагает ввести новые условия с 1 января 2019 года. С этого момента претендующие на субсидии автозаводы получают 7 баллов за использование в кузове от 70% российского металла (включая алюминий при наличии) для легковых автомобилей и от 50% для легких коммерческих и кабин грузовых автомобилей. Для сравнения, локализованная в России сборка двигателей «стоит» 20 баллов.

Недавно стало известно, что в стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены изменения, которые должны помочь UC Rusal с реализацией алюминия на внутреннем рынке. В документ добавлены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г.

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Политика
Новости

Трое украинских хакеров арестованы по запросу США

Ведомости
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В Европе арестованы три гражданина Украины, которых в США обвиняют в кибератаках и причастности к мощной хакерской группировке Fin7 (также Carbanak и Navigator), говорится в сообщении минюста США. «Три высокопоставленных участника развитой международной киберпреступной группировки, базирующейся в Восточной Европе, арестованы и в настоящее время находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружном суде США в Сиэтле», - сообщил помощник генпрокурора Брайан Бенчковски.

Минюст назвал имена арестованных - это граждане Украины Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков. «Раскрытие имен лидеров Fin7 является решительным шагом в деле разрушения этого развитого криминального предприятия», - пишет минюст.

По данным обвинения, с 2015 г. они участвовали в кибератаках более чем на 100 американских компаний, «в основном в ресторанном, игровом и гостиничном бизнесе». Только в США Fin7 смогла проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, украсть данные более чем 15 млн кредитных карт клиентов с 6500 терминалов 3600 предприятий. Среди компаний, которые публично признавали атаки, рестораны Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin и Jason’s Deli.

Согласно документу трое обвиняемых использовали в качестве прикрытия и вербовщика исполнителей компанию Combi Security со штаб-квартирами в России и Израиле. «Характерно, что сайт подставной компании называл своих жертв в США в качестве клиентов», - говорится в сообщении. При заражении компьютеров жертв вредоносной программой Carbanak хакеры использовали элементы социального инжиниринга, подтверждая «чрезвычайно тщательно составленные электронные письма» реальными звонками. После того как клиент открывал зараженный файл, происходила кража данных карт.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, хакерство и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Хладырь, системный администратор Fin7, был задержан в январе в Дрездене, Германия, и уже экстрадирован в США. Судебное заседание по его делу назначено на 22 октября. Федорова, которого минюст США считает координатором кибератак, задержали в польской Бельско-Бяле, он ожидает экстрадиции. Колпакова, еще одного координатора, задержали в конце июня в Испании, запрос о его экстрадиции еще не отправлялся.

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Политика
Новости

Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США

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Курс турецкой лиры по отношению к доллару преодолел психологический порог в пять лир за доллар с уровня 4,94 после сообщения о санкциях США против Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник власти США объявили о введении санкций против двух турецких министров (министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу) из-за их связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Эти чиновники сыграли «ведущие роли в структурах, ответственных за арест и содержание под стражей Брансона», – говорится в заявлении минфина США. Ведомство называет задержание пастора несправедливым.

О том, что США введут санкции против Турции, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство уточняло, что санкции приняты в соответствии с «актом Магнитского», названным по имени российского юриста Сергея Магнитского. Они предполагают запрет на въезд в США и арест активов в американских банках.

Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 г. из-за обвинений в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти связывают с террористами. Власти США неоднократно требовали его освободить, угрожая введением санкций.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

ФРС сохранила базовую ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 31 июля - 1 августа приняла решение сохранить ключевую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 1,75-2% годовых, говорится в релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC было единогласным и совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. ФРС дала оптимистичную оценку состоянию экономики США, «укрепив ожидания рынка, что третье повышение ключевой ставки в 2018 г. произойдет на заседании в конце сентября», пишет The Wall Street Journal. Еще одно повышение ставки может состояться до конца года.

Во II квартале 2018 г. ВВП США вырос на 4,1%, что стало лучшей квартальной динамикой почти за четыре года. Однако часть этого роста оказалась обусловленной ростом экспорта американской продукции в Китай перед вступлением в действие повышенных пошлин, отмечал минторг США.

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