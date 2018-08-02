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Россия и страны Юго-Восточной Азии могут заключить соглашение о кибербезопасности

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют заключить с Россией соглашение о кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

«Мы приветствует дальнейшее укрепление нашего сотрудничества по кибербезопасности с Россией посредством публикации заявления министров иностранных дел стран АСЕАН и России о сотрудничестве в области кибербезопасности», – цитирует Reuters документ. По данным агентства, он будет опубликован в субботу по итогам встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и России, которая проходит с 1 по 4 августа в Сингапуре.

В АСЕАН входит 10 стран – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Reuters напоминает, что Сингапур является страной, которая подверглась одной из самых серьезных кибератак. В июле хакеры похитили личную информацию о 1,5 млн граждан страны, в том числе о премьер-министре Ли Сянь Луне. А власти Малайзии сообщали о сорванной кибератаке на свой Центробанк.

Власти и спецслужбы США обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., которое осуществлялось, по их данным, в том числе с помощью хакерских атак и социальной инженерии. Москва отрицает эти обвинения. Россия в свою очередь также заявляла о кибератаках на свою инфраструктуру. В частности, президент Владимир Путин говорил, что во время проведения чемпионата мира по футболу на российскую инфраструктуру было совершено почти 25 млн кибератак.

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