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Япония выразила протест России из-за размещения на Итурупе истребителей Су-35С

Власти Японии выразили протест России в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции. По словам генсекретаря, протест был выражен российскому МИДу через посольство Японии в Москве.

Действия России «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления», подчеркнул Суга. При этом он пообещал, что Токио продолжит «вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (в России – Курильские острова) и заключения мирного договора».

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный 3 августа, передавало агентство Sakhalin.Info. Международный аэропорт на Итурупе был открыт в 2014 г., что также вызывало протесты Японии. Он строился как гражданский, но в начале 2018 г. стал воздушным объектом совместного с Министерством обороны базирования. До этого на острове действовал аэропорт Буревестник, построенный японцами, откуда имперская эскадра штурмовала Перл-Харбор в годы Второй мировой войны.

По итогам Второй мировой войны между Россией и Японией не был заключен мирный договор. Япония претендует на территории южной части курильской гряды – острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких островов Хабомаи.